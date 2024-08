HONOR apresentou tecnologia que revoluciona a forma como usamos os smartphones

Os smartphones, com toda a tecnologia que têm presente, podem ajudar no dia a dia de muitas formas. Isso tem sido mostrado ao longo dos anos com muitas inovações e a HONOR deu um passo de gigante com uma novidade. A sua tecnologia de rastreio ocular promete mudar a forma como usamos os smartphones, em especial quem sofre de algumas doenças incapacitantes.

HONOR apresentou tecnologia que revoluciona

A HONOR anunciou o lançamento global da sua tecnologia de rastreio ocular baseada em intenções. Esta é a primeira tecnologia do setor, embora tenhamos visto outras tecnologias de rastreamento ocular no mundo dos smartphones no passado.

A empresa anunciou que a tecnologia estará disponível a partir de 27 de agosto. Estará disponível em dispositivos como o HONOR Magic6 Pro, o atual flagship da empresa. Infelizmente nenhum outro smartphone foi mencionado pela empresa.

A gigante chinesa anunciou também que está a explorar mais possibilidades para a sua tecnologia de IA multimodal. O mesmo se aplica aos investimentos em tecnologia não invasiva de interface cérebro-computador (BCI). A HONOR quer tornar basicamente a tecnologia de apoio mais acessível a todos.

Rastreio ocular para usarmos os smartphones

A HONOR partilhou também um vídeo inspirador, mostrando a importância desta tecnologia. É um vídeo de três minutos que dá uma perspetiva mais realista sobre o quão difícil é viver com ELA. Tecnologias como o rastreamento ocular podem fazer uma enorme diferença aos utilizadores de smartphones que sofrem desta doença.

Bernard Muller está a utilizar o HONOR Magic6 Pro para explorar esta tecnologia e melhorar o seu dia a dia. Consegue utilizar a tecnologia para comunicar com todo os que lhe estão próximos, utilizar o smartphone de forma geral e também criar arte verdadeiramente inspiradora.

Existem muitas possibilidades para o avanço desta tecnologia e para ser explorada para oferecer muito mais. Os utilizadores do HONOR Magic6 Pro poderão experimentar esta tecnologia ainda este mês. Como já foi referido, chegará ao dispositivo a 27 de agosto através do MagicOS 8.0.