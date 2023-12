A criação do Threads surgiu como uma reposta direta da Meta ao X/Twitter. Esta é uma rede social muito similar que atraiu muitos utilizadores que debandaram da proposta que Elon Musk comprou. Ainda que fosse lançada para muitos países, a Europa acabou por ficar de fora. Agora, e segundo o Instagram, o Threads está mesmo quase a chegar e já tem data definida.

Threads chega à Europa para bater o X

A chegada do Threads à Internet foi um verdadeiro turbilhão de situações. Esta rede social nasce dentro do Instagram, como uma resposta clara da Meta ao X. Após ser lançada com um mínimo de funcionalidades, tem crescido e recebido muitas novidades e funcionalidades para ser ainda melhor.

Com uma adesão fantástica e muitos rápida, o Threads acabou por, aparentemente, não mostrar ser do interesse de muitos utilizadores. OS números iniciais mostravam um crescimento exponencial, que rapidamente foi invertido e acabou a perder utilizadores de forma rápida e muito acelerada.

Tendo ficado fora da Europa, por razões óbvias e associadas às regras da UE, aguardava-se que fosse lançado neste lado do Atlântico. Esse momento era avançado para o mês de dezembro, sem uma data definida. Esse momento parece ter sido agora revelado, num simples "easter egg", que está escondido no Instagram.

O Instagram tem um segredo da Meta

Do que pode ser já visto por qualquer utilizador do Instagram, será no dia 14 de dezembro, pelas 11 horas, que o Threads passa a estar disponível na Europa. Essa informação surge num cartão após pesquisar por "ticket" dentro do Instagram. Na caixa de pesquisa surge um pequeno símbolo e é aí que a informação pode ser acedida.

A informação ali presente é muito simples e mostra em primeiro lugar o tempo que falta para o lançamento do Threads na Europa. Depois, e a rodar, está o bilhete do utilizador para este momento, com informações da data e a conta do Instagram do utilizador.

Agora que está com data marcada, o Threads terá muito para mostrar aos utilizadores europeus. O seu sucesso fora do velho continente é ainda pouco visível, mas este poderá ser o campo que necessita para crescer e ganhar muitos milhões de utilizadores, que estão descontentes com o X/Twitter e com o próprio Elon Musk.