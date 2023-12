The Enjenir, um jogo criado por engenheiros civis

Encontra-se prestes a ser lançado, The Enjenir, um titulo de estratégia e simulação cuja mecânica assenta principalmente numa reprodução virtual o mais fidedigna possível da física dos objetos e corpo humano. Ahhh... e foi desenhado por dois engenheiros civis.

Desenhado por dois engenheiros civis, The Enjenir é um jogo que convida os jogadores a vestirem a farda de... engenheiros civis.

Os responsáveis pelo jogo, referem que o mesmo apresenta uma tremenda preocupação em reproduzir da forma mais realista possível, a física e movimentos dos objetos e corpos humanos.

Em The Enjenir, todo e qualquer jogador pode pegar na sua caixa de ferramentas e lançar-se na construção da infraestrutura (edifício, ou outro tipo de construção) dos seus sonhos... ou dos seus pesadelos.

A ideia é simples. Em The Enjenir o jogador será um engenheiro civil medieval mas que é altamente desajeitado. O jogo convida dessa forma, o jogador a usar toda a sua criatividade para a resolução de problemas na conclusão de missões baseadas numa física apurada.

Todas as infraestruturas a serem criadas se regerão por uma forte simulação da física real mas, também o próprio personagem terá os seus movimentos e ações fortemente limitadas pelo que será a física real do mundo real. Dessa forma, a construção das infraestruturas será um processo que envolverá, por um lado, a preocupação com a física da própria construção e por outro lado, os cuidados com o bem-estar físico do desajeitado engenheiro.

Cada missão pode ser resolvida de várias formas, proporcionando uma experiência única a cada jogo. Não existe uma fórmula certa ou errada no momento de se criar uma obra-prima da engenharia... desde que funcione!

The Enjenir vai ser lançado em Early Access em 18 de Dezembro, com features como um modo sandbox sem restrições, e vários níveis e missões a completar.