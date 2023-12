EUA dá passo em frente na guerra! Gigante tecnológica dos EAU corta relações com a China

Os Estados Unidos continuam a utilizar a sua influência internacional para colocar a China por um fio na guerra comercial que tem vindo a aumentar constantemente nos últimos tempos. Agora, são os Emirados Árabes Unidos (EAU) que entram em ação.

A administração de Joe Biden conseguiu que os Países Baixos e o Japão, dois países de importância estratégica na indústria dos semicondutores, limitassem a exportação de tecnologias avançadas para a gigante asiática. Agora, entrou em cena outra nação.

As empresas dos EAU, que se empenham fortemente no desenvolvimento da inteligência artificial (IA), vão deixar de ter acesso tão fácil aos equipamentos chineses. O exemplo mais claro é o da G42, uma empresa que tem relações comerciais com empresas americanas, europeias e chinesas. Esta dinâmica suscitou preocupações, segundo o New York Times.

G42 afasta-se da China a pedido dos EUA

A G42, uma empresa centrada em soluções de IA e de computação em nuvem, concretizou acordos com a gigante farmacêutica AstraZeneca e com a OpenAI, criadora do ChatGPT. Paralelamente, tem-se apoiado em empresas chinesas, como a Huawei, para construir as suas infraestruturas tecnológicas. E eis o problema: os EUA vêem vários motivos de preocupação nesta parceria.

"Não podemos trabalhar com ambas as partes. Não podemos"

Um relatório dos serviços secretos citado pela fonte afirma que alguns altos funcionários norte-americanos receiam que a G42 seja uma forma de a informação dos EUA ir parar às mãos do governo chinês ou de empresas chinesas. Não se sabe ao certo qual foi a atitude de Washington, mas é certo que a G42 está a dar um passo atrás na sua relação com as empresas chinesas, a começar pela Huawei.

O presidente da empresa dos Emirados, Peng Xiao, disse que começaram a substituir gradualmente o equipamento informático da Huawei por equivalentes de empresas americanas ou dos seus parceiros. No entanto, as suas declarações foram mais longe. O executivo afirmou que a empresa que preside deve ser muito cautelosa no que respeita à ligação com os EUA.

Não podemos trabalhar com ambas as partes. Não podemos. Para podermos desenvolver a nossa relação, que prezamos, com os nossos parceiros americanos, não podemos fazer muito mais com os parceiros chineses.

Disse Xiao. Desta forma, a G42 acaba de confirmar as suas intenções de cortar relações com as empresas chinesas. A grande questão é saber se outras empresas dos Emirados Árabes Unidos numa situação semelhante escolherão o mesmo caminho.

Leia também...