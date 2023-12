E Porque Hoje é Sexta

Uma mulher entra numa loja de animais exóticos a fim de escolher um animal para levar para casa.

Após percorrer demoradamente toda a loja encontra-se completamente indecisa acerca do animal a escolher.

Subitamente repara numa caixa com vários sapos e rãs com um cartaz a dizer: "SAPOS DE SEXO - somente 20€ cada, vêm com as instruções para utilização".

A mulher, já excitada, olha em redor, verificando se alguém a está a ver ou ouvir e com voz sumida diz ao dono da loja: Quero um sapo!

O homem coloca o sapo dentro duma caixa e diz que só terá que ler as instruções para utilizar corretamente o animal.

A mulher paga e sai disparada para casa.

Chegada a casa abre freneticamente a caixa, lê cuidadosamente as instruções e segue-as escrupulosamente:

1. Tome um banho relaxante.

2. Use um perfume requintado.

3. Vista uma lingerie muito sexy.

4. Deite-se na cama na companhia do sapo e deixe que ele atue como entender.

A mulher deita-se na cama com o sapo e ...NADA.

Espera mais alguns minutos e não sucede ...NADA.

Volta a ler as instruções e no último parágrafo repara no seguinte aviso: "Se tiver algum problema ou pergunta que queira colocar não hesite em telefonar para a loja".

Assim faz e o dono da loja assegura-lhe: "Estarei aí dentro de minutos".

Poucos minutos passados e estavam a tocar à campainha. A mulher recebe o dono da loja e diz-lhe mal humorada: "Vê? Segui as instruções e o maldito sapo continua ali sentado sem fazer nada".

O homem, com ar muito zangado, agarra o sapo e olhando-o nos olhos diz-lhe com a voz muito alta:

¡¡ESCUTA-ME BEM!!

¡¡¡ESTA É A ULTIMA VEZ QUE TE VOU MOSTRAR COMO SE DEVE FAZER!!!