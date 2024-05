E Porque Hoje é Sexta

O Manuel das Hortas gostava do seu copito de vez em quando, o que lhe causava problemas com a sua Mariazinha quando chegava a casa atravessado.

Certo dia, tendo bebido mais do que a conta, perdido de bêbado, chega a casa.

Após várias tentativas e luta feroz com a fechadura da porta, lá conseguiu entrar.

Cambaleando, tropeçou no tapete da entrada e bateu com a cabeça no jarrão que a sogra lhes tinha oferecido.

Ao acordar de manhã, repara que tem o pijama vestido, um curativo na cabeça e que a Mariazinha lhe leva o pequeno-almoço à cama com um sorriso, de orelha a orelha, estampado no rosto.

Estranhando toda aquela situação, chama o filho.

- Chiquinho, o que é que se passa com a tua mãe? Ontem só me lembro de ter tropeçado no tapete, ter batido com a cabeça e partido o jarrão que a tua avó nos deu e a tua mãe em vez de estar furiosa está toda simpática comigo!!!

Diz o filho:

- Ó pai, ontem quando a mãe te levou para o quarto e te tirou as calças para te vestir o pijama tu só esbracejavas e gritavas: "LARGA-ME PUTA QUE EU SOU UM HOMEM CASADO"!!!