E Porque Hoje é Sexta

Um grupo de portugueses, após uma ida à Argentina, chegou à fronteira do Brasil. O polícia da alfândega brasileiro deu uma volta ao redor do carro e disse aos portugueses…

— Vocês não podem passar não!

— Mas por quê? — perguntou o português que ia a conduzir...

— É porque vocês são cinco num Audi A Quatro.

— E depois? Qual é o problema? — disse um dos portugueses — Se o senhor olhar os documentos vai ver que é um carro de cinco lugares.

— Isso não me interessa, — disse o fiscal Brasileiro — O meu comandante falou que num Audi A Quatro só pode ter quatro passageiros…

— Mas isso é um absurdo! — indignou-se outro português... — Vá chamar o seu comandante, nós queremos falar com ele. Tenho certeza de que nos vamos entender.

— Agora não é possível, ele está muito ocupado!

— Ocupado com o quê?

— Com os dois caras do Fiat Uno