E Porque Hoje é Sexta

ANEDOTAS COM HUMOR

Um pai de família judeu chama o seu filho, na antevéspera do Ano-Novo da sua religião e diz-lhe:

– Jacózinho, eu odeio ter que estragar o seu dia, mas tenho que dizer-lhe que a sua mãe e eu vamo-nos divorciar, depois de 45 anos de convivência.

– Pai, o que estás dizer?! – grita o filho.

– Não conseguimos mais nem olhar um para o outro – disse o pai, e completou: – Vamos separar-nos e acabou. Ligue para a sua irmã Raquel e conte-lhe.

Desvairado, o rapaz liga para a irmã, a qual explode ao telefone.

– De jeito nenhum os meus pais se irão divorciar! Chama o pai ao telefone!

Quando o velho atendeu, ela disse, a gritar:

– Não façam nada até nós chegarmos aí, amanhã. Estou a ligar para o Moisés, que está em viagem, e amanhã mesmo estaremos aí, ouviu?

– e desligou o telefone sem deixar o pai responder nada.

O velho virou-se para a mulher e sorridente disse:

– Ok Sara, eles virão para o Ano-Novo e não teremos que pagar as passagens!

O bêbado entra num bar e grita:

- Feliz ano novo!feliz ano novo!

- Estás maluco?! - Pergunta o dono do bar. Nós estamos em fevereiro!

E o bêbado:

- Já é fevereiro?! Dassss…. é hoje que eu apanho quando chegar em casa!

Um tipo chega ao escritório e vai logo para a sala do patrão:

— Chefe, eu queria que o senhor me desse a manhã de amanhã. É por causa da minha mulher. Ela quer que eu vá buscar a mãe dela para passar o fim de semana lá em casa.

— Nem pense, tem muita coisa para fazer aqui e não vou poder dar a manhã.

— Obrigado, chefe. Eu sabia que podia contar consigo.

O rapaz desabafa com um grande amigo:

- Estou com um problema seriíssimo lá em casa.

- O que foi?

- O meu filho de 8 anos engravidou a empregada!

- O que é isso, Carlos? Como foi que aconteceu?

- O puto furou todas as minhas camisinhas!

Na livraria diz o cliente:

- Queria o livro: "Como ficar milionário da noite para o dia."

O empregado embrulha dois livros.

Diz o cliente:

- Eu pedi só um livro!

Responde o empregado:

- Eu sei. O outro é o Código Penal. Vendemos sempre os dois juntos.

A loira queria fazer dieta e vai ao médico, que a examina e diz-lhe:

- Você vai comer normalmente durante dois dias. Depois vai saltar o terceiro. Depois come normalmente mais dois dias, e torna a saltar o terceiro. Daqui por duas semanas regressa cá.

Passadas duas semanas a loira regressa ao consultório.

Diz o médico:

- Então, como se sente?

- Ai, doutor... Ia morrendo...

- De fome?

- Não, de tanto saltar!

