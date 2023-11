YouTube muda de ideias e vai permitir monetizar vídeos de amamentação

As políticas das plataformas digitais mudam com alguma frequência e à medida dos interesses. A partir de agora, o YouTube irá permitir a monetização de vídeos onde se pode ver o processo de amamentação. Qual a razão para esta decisão?

YouTube tem novas regras para monetização de vídeos com seios

O YouTube está a atualizar as suas diretrizes para permitir que novos tipos de conteúdo possam ser monetizados. No entanto, a plataforma destaca que é preciso conseguir separar o que é conteúdo adulto do que é nudez durante a amamentação e danças explícitas não sexuais.

Com esta nova atualização, os criadores de conteúdos podem obter mais receitas publicitárias em conteúdo sobre amamentação onde uma criança está presente no vídeo, mesmo que a aréola do peito esteja visível. No passado, este tipo de conteúdo só poderia ser monetizado se a aréola não estivesse visível. A nova política da empresa refere ainda que o conteúdo em que uma mulher demonstre a expressão manual ou o uso de uma bomba tira leite com os mamilos visíveis e um bebé também é elegível para monetização.

O YouTube continuará a restringir a receita publicitária em conteúdo sobre amamentação onde não esteja presente uma criança. A política refere também que os vídeos sobre amamentação devem incluir referências contextuais à amamentação, como uma criança prestes a amamentar ou lactação ativa.

O porquê desta mudança por parte do Youtube

Segundo a informação partilhada pelo TechCrunch, "ouvimos feedback de muitos pais sobre vídeos de amamentação, que consideram que são um recurso útil num período inicial da parentalidade. Esperamos que estas mudanças proporcionem a todos os criadores de conteúdo mais espaço para partilhar este tipo de conteúdo com a elegibilidade para receita de anúncios".

A empresa irá ainda restringir a monetização de vídeos de dança com cenas deliberadas e recorrentes de seios, rabos ou genitais, roupas minimalistas "extremas" e movimentos sensuais que imitam atos sexuais.