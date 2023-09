Colocações 2023: Já estão disponíveis os resultados da 2.ª fase

No total, este ano, já entraram no Ensino Superior, 50.767 novos estudantes. Nesta segunda fase, cujos resultados já estão disponíveis, entraram 8190 alunos, segundo anunciou o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. 76% foram colocados nas três primeiras opções.

Colocações 2023; Vagas para a terceira fase divulgadas a 22 de setembro

As colocações da segunda fase do concurso de acesso ao Ensino Superior já estão disponíveis aqui. Segundo dados disponibilizados pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, nesta segunda fase haviam 9952, tendo 40,1% dos candidatos assegurado colocação.

Estão ainda disponíveis 3936 vagas, que podem ser agora disponibilizadas para a 3.ª fase do Concurso Nacional de Acesso ou reverter para os concursos especiais e para os concursos de mudança de par instituição/curso.

A matrícula e inscrição da segunda fase realizada entre 17 e 19 de setembro junto da instituição de ensino superior.

Cada instituição de ensino superior decide, para cada um dos seus cursos, sobre a abertura da terceira fase do concurso. Quando uma instituição de ensino superior decide abrir terceira fase do concurso, fixa ainda o número de vagas, em valor igual ou inferior às vagas sobrantes da segunda fase, acrescidas das vagas não ocupadas pelos estudantes colocados nesta fase que não realizaram a matrícula e inscrição.

As vagas colocadas a concurso na terceira fase são divulgadas no dia 22 de setembro no site da Direção-Geral do Ensino Superior. Saber mais aqui.