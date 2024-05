E Porque Hoje é Sexta

As secretárias de alguns médicos devem pensar que são doutoras.

Isto, porque perguntam, quase sempre, quando se chega a uma consulta, a razão da visita. E o paciente, por delicadeza, tem que responder, diante de todos, às perguntas que lhe fazem, o que se torna muito desagradável.

Não há nada pior que uma rececionista perguntar o motivo da consulta, diante de uma sala de espera cheia de pacientes.

Uma vez entrei para uma consulta, aproximei-me da rececionista, com um ar de pouco simpática.

- Bom dia, minha senhora!

Ao que a rececionista respondeu:

- Bom dia, quais são as suas queixas? Porque veio à consulta?

- Tenho um problema com o meu pénis, respondi.

Como alguns dos presentes riram, a rececionista alterou-se e disse-me:

- O senhor não deveria dizer coisas como esta diante das pessoas.

- Porque não? ... a senhora perguntou-me a razão da consulta e eu respondi.

A rececionista disse-me, então:

- Poderia dizer, por exemplo, que teria uma irritação no ouvido e discutir o real problema com o Doutor, já dentro do gabinete médico.

Ao que eu respondi:

- E a senhora não deveria fazer perguntas diante de estranhos, se a resposta pode incomodar.

Então sorri, saí e voltei a entrar:

- Bom dia, minha senhora!

A rececionista sorriu, meio sem jeito, e perguntou:

- Sim???

- Tenho um problema com o meu ouvido.

A rececionista assentiu e sorriu, vendo que havia seguido o seu conselho e voltou a perguntar-me:

- E... o que acontece com o seu ouvido?

- Arde-me quando eu mijo...