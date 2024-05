Índia lança o primeiro foguetão do mundo com motor impresso em 3D

A Índia tem vindo lentamente a conquistar o seu lugar na lista de países que desenvolvem as tecnologias espaciais mais avançadas e económicas do mundo. Agora, uma empresa espacial privada testou com êxito um foguetão com o primeiro motor totalmente impresso em 3D.

Foguetão com motor semicriogénico completa voo na Índia

Em agosto de 2023, a Índia tornou-se a primeira nação a aterrar com êxito no polo sul lunar com a sua missão Chandrayaan-3. O orçamento total da missão foi de 75 milhões de dólares.

Quanto ao desenvolvimento recente, uma empresa chamada Agnikul Cosmos efetuou o desenvolvimento e o lançamento, conseguindo este feito na sua quinta tentativa. O teste marca também a primeira vez que um foguetão alimentado por um motor semicriogénico completou um voo de teste na Índia.

Estou radiante com o sucesso do lançamento do Agnibaan SOrTeD pela @AgnikulCosmos! Um momento histórico para o setor espacial da Índia. Alimentado pelo primeiro motor semicriogénico impresso em 3D de peça única do mundo, este feito mostra o brilhantismo dos nossos jovens inovadores.

Afirmou no X o Dr. Pawan Goenka, presidente da IN-SPACe responsável pela coordenação com o setor espacial privado.

A Agnikul fabrica estas peças nas suas instalações, a Factory-1 em Chennai, que pode produzir dois motores de foguetão numa semana. Isto permite à empresa desenvolver um veículo de lançamento por mês.

Para avançar com a sua missão de lançamento mais acessível e frequente, a empresa também desenvolveu a primeira plataforma de lançamento privada da Índia nas instalações da agência espacial do país (ISRO) em Sriharikota, no sul. A missão da Agnikul atingiu a altitude prevista de cerca de 8 quilómetros antes de cair no mar.

Este é o culminar de milhares de horas de revisão e trabalho árduo da equipa. Somos abençoados por termos tido a oportunidade e o apoio total da IN-SPACe e da ISRO para conceber e construir hardware original digno do espaço na Índia.

Afirmou Srinath Ravichandran, cofundador e diretor executivo da Agnikul Cosmos, num comunicado.

