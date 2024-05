Trailer de lançamento revelado para Train Valley World

Os Sims de companhias ferroviárias são um importante pilar da indústria dos videojogos, nomeadamente no que respeita a simuladores de gestão. Encabeçados pelo icónico Railroad Tycoon, são vários os exemplos de jogos no mercado e, em breve, mais um vai chegar: Train Valley World.

Ainda me lembro de, quando era criança, ter tido um pequeno comboio a pilhas com o qual extraia um tremendo gozo e prazer de brincar. Desde o momento em que criava o percurso, com as várias peças que se uniam e formavam os rails, até ao momento em que criava o universo em redor dos carris e da estação.

E parte dessa brincadeira de criança manteve-se anos mais tarde, com o aparecimento de jogos dedicados ao tema, como o emblemático Raildroad Tycoon.

Com o passar dos anos, muitos outros jogos surgiram com esse tema dos comboios, gestão das ferrovias e das companhias ferroviárias e o bichinho manteve-se. Acredito que, tanto para mim, como para muitos de vós que leem estas palavras. Em breve, está para chegar um novo jogo: Train Valley World, dos estúdios Flazm.

Com lançamento previsto para 8 de Agosto, Train Valley World acaba de receber um trailer de lançamento. Podem vê-lo de seguida:

Train Valley World convida os jogadores a encetarem uma viagem pelo tempo, e a perderem a noção do tempo regressando até ao coração da Revolução Industrial no início do século XX.

Os jogadores terão a oportunidade de viajar em redor do globo, passando por dezenas de níveis inspirados em vários locais do mundo real, como Londres, Las Vegas, Cairo, Atenas e Frankfurt. O objetivo? Parece-me óbvio... criar e gerir redes de transporte ferroviário para esses locais.

Para tal, o jogador terá de promover todas as ações para que dê tudo certo e a sua ferrovia seja a mais bem sucedida. Desde o processo de idealização, da ferrovia com a construção dos rails, até à gestão dos produtos e mercadorias a transportar, os jogadores terão muito com que se entreter e pensar.

Ah... claro. E não esquecendo que terão ao seu dispor uma grande variedade de tipos diferentes de locomotivas.

Apresentando novas mecânicas de jogo, que envolvem por exemplo, a automação ferroviária e programação dos comboios, os fãs deste tipo de simuladores terão inúmeros desafios pela frente. Será difícil garantir que o negócio floresça sem problemas mas não será impossível.

Para aumentar ainda mais aquele "bichinho" que referi mais acima, existirá um editor de níveis, onde os jogadores podem dar largas à sua imaginação e apresentar à comunidade os seus melhores projetos de ferrovia.

Combinando situações do género de puzzles para resolver, com um sistema profundo de simulação ferroviária e uma forte componente de gestão, Train Valley World expande a experiência original da série e salta para os rails com um novo modo multijogador, disponível pela primeira vez na franquia.

Os jogadores poderão juntar-se (ou atirar dos carris para fora) até quatro amigos por mapa e construir ferrovias juntos ou enfrentar uma batalha estratégica de simulação e gestão para ver quem consegue criar a ferrovia mais valiosa.

Um jogo a ter em conta para os apreciadores do género, com toda a certeza.

Train Valley World será lançado para PC a 8 de Agosto.