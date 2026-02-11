Captain Tsubasa 2: World Fighters com pontapé de saída anunciado

A Bandai Namco acaba de revelar o lançamento de Captain Tsubasa 2: World Fighters, um dos seus jogos mais bem sucedidos e que apresenta uma tremenda legião de fãs, por Portugal e pelo mundo fora.

Ainda sem data concreta de lançamento, sabe-se que o jogo vai sair para os fãs de todo o Mundo este ano ainda, e para as plataformas PlayStation 5, Xbox Series X, Nintendo Switch e PC via Steam.

O trailer de anuncio do jogo mostra toda a adrenalina da ação de futebol, agora com mais equipas e personagens do que nunca: 22 seleções nacionais, mais de 110 personagens jogáveis e mais de 150 animações únicas de movimentos especiais em campo. Desafiantes de todo o mundo, incluindo equipas que não apareceram no título anterior, bem como equipas e personagens originais, enfrentam‑se em animações deslumbrantes e detalhadas, elevando ao máximo a emoção destes momentos únicos.

Captain Tsubasa 2: World Fighters convida os fãs a seguir a sua própria jornada rumo à vitória, criando a sua personagem e juntando‑se a Tsubasa na sua missão. Os jogadores criam novas amizades, enfrentam novos rivais e levam o troféu de volta a casa.

A ação em campo foi significativamente melhorada para esta nova edição. Novos super‑movimentos aumentam a intensidade de cada momento, permitindo aos jogadores dominar o campo ao passar, driblar, fazer desarmes ou bloquear com técnicas especiais. Até o bloqueio de remates à baliza se torna mais estratégico, graças a um novo sistema que coloca guarda‑redes e avançados frente a frente, permitindo que ambos respondam e apanhem super‑remates e bloqueios impressionantes de personagens da série original.

Não se esqueçam... Captain Tsubasa 2: World Fighters será lançado para PlayStation 5, Xbox Series X, Nintendo Switch e PC via Steam, ainda este ano, com data por anunciar.