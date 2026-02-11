Este animal parece uma joia do mar, mas pegá-lo pode ser um erro mortal

Do tamanho da palma da mão, com um aspeto delicado e repleto de deslumbrantes anéis azuis, este animal parece uma joia do mar. Contudo, pegá-lo pode ser mortal.

Os anéis deslumbrantes deste polvo podem ser tentadores, mas pegá-lo pode ser um erro mortal.

A sua saliva contém uma neurotoxina chamada tetrodotoxina, que, se entrar na corrente sanguínea através de uma mordida do polvo, pode matar um ser humano em poucos e aterradores minutos de agonia.

Assim que a tetrodotoxina do polvo-de-anéis-azuis entra na corrente sanguínea, começam os seus efeitos neurotóxicos: primeiro bloqueia os impulsos nervosos, impedindo que os músculos se contraiam; depois, o sistema muscular vai ficando gradualmente paralisado.

Nesta fase, a vítima pode vomitar repetidamente, ficar tonta e desorientada, ter dificuldade em manter-se de pé e perder a visão. À medida que vai sendo incapaz de se mexer, a vítima pode permanecer consciente, tornando o momento ainda mais agonizante.

Por fim, quando a neurotoxina atinge o coração e o diafragma, a respiração abranda até parar e o oxigénio deixa de chegar ao organismo. Normalmente, as mortes resultam de insuficiência respiratória.

Mortes humanas são raras

Apesar de a tetrodotoxina do polvo-de-anéis-azuis ser extremamente letal, as mortes humanas são raras.

Aliás, segundo o Instituto Australiano de Ciências Marinhas, apenas três mortes causadas por mordidas deste polvo foram confirmadas, embora alguns investigadores considerem que o número real possa ser superior.

Conforme explicado, parte da justificação para o baixo número de mortes deve-se ao facto de o polvo-de-anéis-azuis raramente morder, pois tem uma natureza pacífica e só exibe plenamente as suas cores azuis, quando se sente particularmente ameaçado.

Além disso, nos casos em que ocorre uma mordida, as vítimas têm frequentemente acesso rápido a suporte médico.

Como um animal tão pequeno é mortalmente venenoso

Cada uma das quatro espécies identificadas de polvo-de-anéis-azuis transporta a mortal tetrodotoxina na saliva. Todos os polvos possuem veneno em maior ou menor grau, embora os especialistas considerem que o polvo-de-anéis-azuis seja o mais venenoso do grupo.

A tetrodotoxina é um excelente sistema de defesa para estes pequenos polvos.

Uma vez que medem apenas alguns centímetros, dependendo da espécie, são constantemente ameaçados por predadores maiores nos recifes de coral, nas poças de maré e nas águas pouco profundas onde vive.

A par da defesa, o veneno que o polvo transporta é útil para o ataque.

Apesar do seu tamanho reduzido, o polvo-de-anéis-azuis é, também, um predador temível, pelo menos para pequenos camarões, caranguejos eremitas e outros crustáceos pequenos.

As suas presas são muitas vezes rápidas e possuem carapaças duras, pelo que o polvo precisa que o seu veneno atue depressa para imobilizar rapidamente qualquer tentativa de fuga.

Os polvos estão entre os animais mais inteligentes do mundo, e o polvo-de-anéis-azuis não é exceção, pelo que usa uma estratégia quase tática para caçar as suas vítimas.

Assim, ainda que possa ser apelativo, já sabe: se numa viagem pelos oceanos Índico ou Pacífico avistar um, fique longe!

