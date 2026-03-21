Trash Goblin a caminho das consolas
Já é conhecida a data de lançamento de Trash Goblin para as consolas. Venham ver quando é que é lançado.
O simpático jogo Trash Goblin, que já se encontra disponivel para PC, encontra-se a caminho das consolas, Playstation 5, Xbox Series X e Nintendo Switch. A data de lançamento já foi revelada pelos Spilt Milk Studios e é já no próximo dia 26 de março.
Esta versão para consolas será lançada com a atualização 1.4 "Novos Horizontes", lançada inicialmente para PC via Steam, que adiciona novas missões, personagens, items, melhorias gráficas e muito mais.
Trash Goblin chega às consolas Xbox Series X, PlayStation 5 e Nintendo Switch com a experiência completa deste peculiar mas bem disposto lojista. O jogador veste a pele de um goblin que tem uma loja na qual vende muitos e estranhos produtos.
À medida que vai descobrindo bugigangas enterradas, o nosso "simpático" goblin limpa-as e restaura-as antes de as combinar formando novas e estranhas criações para, por sua vez, satisfazer clientes muito... diferentes.
Clientes esses que, terão gostos e interesses muito próprios o que permite ao nosso goblin a criação de peças personalizadas, rendendo ainda mais dinheiro! Dessa forma, poderá também expandir o seu negócio, usando as suas economias para aprimorar a loja, comprar novas ferramentas e expandir seu espaço, personalizando-o ao seu gosto pessoal.
Com centenas de bugigangas para descobrir e construir, dezenas de NPCs distintos para conhecer e uma loja que poderá personalizar e expandir a seu belo prazer, Trash Goblin oferece uma experiência de restauração relaxante e criativa como nenhuma outra. A versão para consolas também inclui a recente atualização 1.4 para PC, "Novos Horizontes", que adiciona muitas novidades.
“Estamos extremamente entusiasmados para finalmente poder trazer Trash Goblin para todos os jogadores de consolas”, referiu Andrew Smith, Diretor Criativo dos Spilt Milk Studios. “O apoio da nossa comunidade desde o lançamento para PC tem sido incrível, e poder chegar agora às consolas corresponde a um grande marco para o jogo. Mal podemos esperar para receber novos goblins lojistas e deixá-los descobrir a alegria de limpar, restaurar e reciclar suas próprias bugigangas curiosas!”