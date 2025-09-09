Após preocupações com a segurança infantil, Roblox anuncia recurso de vídeos curtos e IA

Na sexta-feira, a Roblox anunciou novos recursos de vídeos curtos e Inteligência Artificial (IA), à medida que tem sido alvo de um crescente escrutínio dos legisladores sobre como (não) protege a segurança das crianças na sua plataforma.

Com o Roblox Moments, lançado na semana passada, os utilizadores com 13 anos ou mais poderão criar e partilhar videoclipes dos seus jogos com outras pessoas num feed dentro da plataforma.

Por sua vez, as adições de IA, que chegarão antes do final do ano, permitirão que os utilizadores gerem objetos 3D avançados para os jogos que criarem na plataforma.

Embora os utilizadores possam partilhar videoclipes de jogos para adultos no Moments, aqueles que não atenderem aos requisitos de idade dessas experiências não poderão visualizá-los, segundo a empresa.

Conforme partilhado por Matt Kaufman, diretor de segurança da Roblox, a empresa moderará cada vídeo partilhado no Moments e permitirá que os utilizadores "sinalizem conteúdos que considerem inadequados".

Relativamente às ferramentas de IA, os utilizadores poderão usá-las para criar objetos, como camiões futuristas, que combinem com a estética dos jogos que criam na plataforma. Essas criações serão, também, moderadas, de acordo com Matt Kaufman.

Roblox sob escrutínio pela (falta de) segurança infantil

Atualmente, a Roblox enfrenta uma série de processos judiciais, que reforçam o problema que a plataforma representa para a segurança das crianças.

Neste sentido, em dezembro do ano passado, informámos sobre casinos ilegais estarem a utilizar a plataforma para atrair crianças para apostas online.

Depois, em abril deste ano, um relatório deu conta de que a Roblox representa riscos "profundamente perturbadores" para as crianças; e, em agosto passado, a procuradora-geral do estado de Louisiana, nos Estados Unidos, abriu um processo contra a plataforma, alegando que a sua falha em implementar protocolos de segurança robustos para crianças a tornou "no lugar perfeito para pedófilos".