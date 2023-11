Faz deslocações curtas com regularidade? Opte por uma trotinete elétrica

É inegável que o conforto do automóvel não tem comparação a outro meio de transporte, mas há dias em que encontrar estacionamento ou sair de filas de trânsito é um tormento... e se fizer deslocações curtas, até os transportes públicos são aborrecidos. É aqui que os pequenos veículos elétricos podem ser uma excelente opção, e a trotinete elétrica destaca-se pela comodidade. Hoje trazemos várias opções da NAVEE.

Uma trotinete elétrica é a opção elétrica ideal para quem se desloca em distâncias relativamente curtas, como de casa para o trabalho, para a escola, para ir à mercearia ou comprar pão à padaria. A sua utilização é segura para o condutor e para todos os outros que circulam na estrada, cumprindo as regras de trânsito como qualquer outro meio de transporte.

NAVEE S65 (500W)

A NAVEE S65 (500W) é uma opção ideal para a cidade, incluindo deslocações relativamente longas, com um motor de 500W e pode atingir os 25 km/h. A bateria garante autonomia até aos 65km km no máximo e é capaz de enfrentar subidas com até 25º.

A trotinete pesa 24,5 kg e tem uma construção em ferro e liga de alumínio, sendo capaz de suportar até 120kg. Pode também ser ligada ao smartphone, via app, que inclui algumas informações úteis ao utilizador.

Destaca-se também a suspensão frontal e traseira, para um maior conforto nas viagens. É resistente a água com certificado IPX5 e também é dobrável, para ser guardada mais facilmente.

A trotinete NAVEE S65 está disponível numa promoção limitada, por 469€ (IVA incluído) utilizando o código de desconto TTS65NOV. O envio é rápido e gratuito, feito a partir de armazém europeu.

NAVEE S65

NAVEE N40 (350W)

O modelo NAVEE N40 é de 350W e já tem uma autonomia menor, sendo que, segundo indicação da marca, é capaz de percorrer até 40km em bateria, atingindo também uma velocidade máxima legal de 25 km/h.

Esta trotinete é mais leve que a anterior e pesa apenas 14,5 kg e tem uma construção em ferro e liga de alumínio, sendo capaz de suportar até 100kg. É resistente a água com certificado IPX4 e também é dobrável.

A trotinete NAVEE N40 está disponível em promoção limitada, por 259€ (IVA incluído). O envio é feito a partir de armazém europeu, com entrega rápida e gratuita.

NAVEE N40

NAVEE N65 (500W)

A NAVEE N65 apresenta-se com uma construção em liga de alumínio com resistência a água, é preta e pesa 23,5 kg, sendo dobrável. Esta característica permite que seja arrumada na mala do carro e em casa de forma mais simples e ocupando menos espaço.

Tem um motor de 500W e uma bateria de 12,5A (48V) o que lhe permite atingir uma velocidade máxima de 25km/h e uma autonomia de 65km. Além disso, ainda pode subir inclinações de 25% só com a ajuda do motor.

Tem rodas de 10", uma base para os pés com largura de 17 cm, garantido uma maior estabilidade. Apresenta um pequeno painel com informações como nível de bateria ou quilómetros percorridos, tem sistema de travagem duplo, suporta até 120kg e ainda tem luz frontal e refletores para maior segurança à noite.

A NAVEE N65 está disponível com desconto por apenas 359€, utilizando o código TTVATT. O envio é feito a partir de armazém europeu, com entrega rápida e gratuita.

trotinete elétrica NAVEE N65

