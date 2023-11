Jogos grátis no Playstation Plus para Novembro de 2023

O catálogo do Playstation Plus vai receber novidades ainda neste mês de Novembro. Venham conhecer quais os jogos que vão chegar, encabeçados pelo fantástico Dragon's Dogma: Dark Arisen.

E eis o momento em que são dados a conhecer os jogos que chegam ao catálogo de jogos do PlayStation Plus Extra e Premium, e também as novidades do catálogo de clássicos para o nível PlayStation Plus Premium, ainda neste mês de Novembro.

Todos os jogadores que tiverem uma subscrição válida do serviço Playstation Plus, poderão, a partir do próximo dia 21 de Novembro, fazer download e jogar gratuitamente os seguintes jogos...

Catálogo de jogos (Extra – Premium)

Estes serão os títulos que estarão disponíveis para os subscritores do PlayStation Plus Extra e Premium a partir do próximo dia 21 de Novembro.

Teardown para a Playstation 5

Dragon's Dogma: Dark Arisen para a Playstation 4

Mobile Suit Gundam: Extreme vs. Maxi Boost ON para a Playstation 4

Dead Island: Riptide Definitive Edition para a Playstation 4

Superliminal para a Playstation 4 / Playstation 5

Eiyuden Chronicle: Rising para a Playstation 4 / Playstation 5

Nobunaga's Ambition: Taishi para a Playstation 4

Alternate Jake Hunter: Daedalus The Awakening of Golden Jazz para a Playstation 4

Catálogo de clássicos (Premium)

Os seguintes jogos são os títulos que estarão disponíveis para os subscritores do PlayStation Plus Premium este mês.

Grandia para a Playstation 1

Jet Moto para a Playstation 1

Up para a Playstation Portable

Klonoa Phantasy Reverie Series para a Playstation 4 / Playstation 5

PaRappa the Rapper 2 para a Playstation 4