Os smartwatches da Huawei têm melhorado a olhos vistos e a prova disso mesmo está no seu topo de gama, o Huawei Watch Ultimate. Este smartwatch eleva a marca a novos patamar e surge como uma proposta para todos os que precisam de uma máquina extrema, sendo um verdadeiro smartwatch todo-o-terreno para os mais aventureiros. Vamos conhecer esta proposta.

Um todo-o-terreno para os mais aventureiros

Se o mercado tende a pedir smartwatches mais virados para o controlo da saúde, há ainda um nicho de mercado que pede equipamentos extremos. Estes dispositivos extremos são usados para momentos especiais em que os utilizadores exigem mais de si e de tudo o que os acompanha.

A Huawei resolveu olhar para este mercado e criar a sua proposta. Optou por desenvolver o Huawei Watch Ultimate, um smartwatch que é em tudo um relógio "normal" com, uma estrutura mais robusta que o normal e que reúne um lote de sensores adicionais, preparados para serem usados em qualquer situação, mesmo as mais extremas.

A prova disso mesmo vem com os materiais usados, que procuram proteger ao máximo este smartwatch. Para ser inovador e revolucionário, o Huawei Watch Ultimate traz a caixa de metal líquido à base de zircónio. É mais robusta e mais resistente ao desgaste e à corrosão, o que significa que foi construída para resistir aos rigores mesmo dos terrenos mais exigentes.

Ainda que use estes materiais nobres, não se torna mais pesado ou mais incómodo de usar. A marca garante que é 17,4% mais leve que a caixa em aço inoxidável 316L, usada nos restantes relógios Huawei. Além disso, é 4,5 vezes mais forte e 2,5 vezes mais dura.

Construção resistente em todas as situações

Em termos estéticos, o Huawei Watch Ultimate lembra um relógio normal, mas com uma durabilidade muito maior. Está disponível em 2 modelos, para estéticas diferentes. Temos o VOYAGE BLUE, todo em titânio e o EXPEDITION BLACK, com bracelete de borracha HNBR leve e muito flexível. Ambos apresentam umvbisel de cerâmica nanotecnológica.

Com um propósito criado para os momentos extremos, o Huawei Watch Ultimate tem dois modos especiais. Falamos do Modo de Expedição e do Modo de mergulho autónomo. Se no primeiro caso está dedicado à corrida trail, o segundo é para todos os que querem fazer mergulho até uma profundidade de 100 metros.

Oferece uma gama de algoritmos de mergulho de nível profissional e orientação de mergulho. Também estão disponíveis métricas de alto nível, como o CEIL, para garantir a segurança de todos, quando se desce às profundezas do oceano.

É apoiado pelo GNSS de banda dupla de cinco sistemas, para assegurar um posicionamento mais preciso. O seu modo de escurecimento, especialmente concebido, facilita a leitura em ambientes com pouca luz, quer seja à noite junto de uma fogueira ou durante uma caminhada sob as estrelas.

Huawei Watch Ultimate dedicado à aventura

No caso das ultra maratonas ou aventura, as marcações de localização contínua e a navegação de Rota de Retorno levam o utilizador de volta à rota certa, se alguma vez se desviar muito dos trilhos principais. Este tem ainda uma autonomia única para estes momentos que muitas vezes duram vários dias.

Quando está ativado um modo ao ar livre como Walking, Hiking ou Trail Running, o utilizador pode personalizar o ecrã do relógio para obter apenas as informações mais essenciais num relance. Vai assim beneficiar dos modos de gestão inteligente de energia, que têm em conta as necessidades imediatas e a longo prazo.

No que toca à bateria, a Huawei dotou o seu smartwatch extremo de uma capacidade que é normal na marca, mesmo com todos os extras ativos. Garante uma vida de 14 dias sem carga, numa utilização normal. Nos momentos mais exigentes consegue 8 dias. O carregamento é rápido e os 100% são atingidos em apenas 60 minutos, com o carregamento rápido sem fios.

No campo da saúde, algo que este smartwatch tem na sua base, encontramos o que é normal já nos equipamentos da marca. O Huawei Watch Ultimate captura a frequência cardíaca dinâmica e outros indicadores de saúde, enquanto continua a monitorizar dados cruciais durante os treinos, como a SpO 2 e a frequência cardíaca em tempo real. Envia alertas sempre que detetar algo anormal.

Tudo o que a Huawei nos habituou está presente

Há ainda que contar com a Deteção de rigidez arterial, em que sensores de PPG de alta precisão detetam rigidez arterial, um indicador de arteriosclerose, e dicas com base científica ajudam a reforçar a sua saúde cardiovascular. Garante ainda uma gestão da saúde ao longo de todo o dia.

Para uma utilização mais comedida, no dia a dia, este smartwatch está também preparado. Temos presentes mais de 20 modos de fitness profissionais e mais de 100 modos básicos e a monitorização de precisão dá acesso a uma infinidade de dados, incluindo calorias, distância, rota e muito mais.

Há ainda que contar com alguns extras que a Huawei tem trazido para os seus smartwatches. Falamos da possibilidade de atender ou rejeitar chamadas por Bluetooth, enviar respostas rápidas personalizadas, e ver os registos de chamadas.

Outra boa opção é a utilização de apps diretamente no Huawei Watch Ultimate. Estas são instaladas diretamente da Watch AppGallery e oferecem já ao utilizador um lote grande de propostas em vários campos e várias áreas, estando sempre a ser atualizadas e aumentadas.

Usado em qualquer momento na aventura

Por fim, e este é um ponto importante, este smartwatch da Huawei pode funcionar em qualquer dispositivo móvel. Falamos da sua utilização num smartphone Android ou num iPhone da Apple, bastando para isso ter presente a app Huawei Health, que pode ser obtida aqui.

Este é claramente um smartwatch extremo e desenhado para todos os que se dedicam à aventura. Ainda assim, é perfeitamente usável em qualquer contexto de dia a dia. A sua estética, ainda que virada para o momentos de todo-o-terreno, enquadra-se bem em todas as situações.

Naturalmente que com todas estas caraterísticas, o Huawei Watch Ultimate não é uma proposta barata. A loja online da marca tem este smartwatch à venda por 749,99 euros, com a oferta de uns HUAWEI Freebuds Pro 2, com um valor de 169,99 euros.

Ainda que com um valor elevado, este smartwatch consegue competir com as propostas óbvias que estão no mercado. Oferecendo praticamente o mesmo em termos de funcionalidades, está muito longe do preço de um Apple Watch Ultra 2, onde o preço é de 909 euros.

A Huawei consegui acertar em cheio com este seu smartwatch premium e dedicado à aventura. Robusto, forte e resistente, recheado de sensores e de informação para o mergulho ou para a aventura, consegue ainda assim ser discreto. A bateria é algo completamente acima da média e da concorrência, durante mais do que tempo suficiente para todas as caminhadas mais longas e onde este se sente completamente à vontade.

Huawei Watch Ultimate