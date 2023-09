A Huawei tem uma nova proposta de smartwatch pronta para ser revelada. Será no próximo dia 14 de setembro que a marca deverá revelar esta novidade em Barcelona, num evento dedicado a este novo dispositivo. A poucos dias do evento, foram revelados todos os detalhes do novo smartwatch Huawei Watch GT4.

Tudo está preparado para que na próxima 5.ª feira a Huawei revele ao mundo a sua próxima grande novidade no campo dos smartwatches. A marca terá o novo Watch GT4 como centro desse evento, onde mostrará todas as suas funcionalidades e caraterísticas únicas.

A poucos dias deste evento da Huawei, surgiram agora primeiras imagens do que está a ser preparado. Fica claro que vão existir 2 formatos, com 46 e 41 mm, focando-se assim num modelo dedicado ao público masculino e ao público feminino.

O smartwatch maior, de 46 mm e focado no público masculino, apresenta uma grande moldura externa com elementos de temporização. Associado está o que parece ser um design no seu corpo muito distinto e bastante marcante, com bordas geométricas salientes em ambos os lados.

Já o segundo modelo deste smartwatch da Huawei, com dimensões menores e focado no público feminino, parece ser ter um design mais limpo e elegante. Com esta imagem e com estas linhas mais reduzidas, fica claro que este está definitivamente focado em apresentar uma estética mais feminina.

A combinação destes 2 modelos criará um total de nove variantes do Watch GT4, dependendo da combinação de materiais do corpo e da pulseira. Os modelos mais caros devem apresentar corpo de aço inoxidável e pulseira a combinar. Podem ainda surgir outras edições com caixas de metal mais simples e braceletes de tecido ou plástico.

Os preços destes modelos também foram revelados, com para a série GT4 e variam de 249 euros a 399 euros. Estes modelos vão ter presente o Harmony OS 3.0 e a fonte menciona que o Huawei Watch GT4 terá uma gama alargada de funções de monitorização e cerca de duas semanas de bateria graças aos ecrãs OLED e a um processador Cortex-M.