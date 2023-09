A Huawei tem uma aposta ganha no mercado dos smartphones e dos wearables. Com propostas cada vez mais interessantes, tem ganho a atenção dos utilizadores. Agora a marca volta a apostar neste campo e apresenta um novo Watch GT dedicado aos amantes da relojoaria tradicional.

A Huawei prepara-se para causar grande impacto no mercado de wearables no seu próximo evento de lançamento de produtos. Será no dia 14 de setembro, em Barcelona, que a marca apresenta uma nova gama de relógios digitais, sob o mote "Fashion Forward", que visa fazer a ponte entre a tecnologia e a moda. Cinco anos depois do lançamento da primeira geração da Huawei Watch GT Series, e de quase uma década de inovação em wearables, o novo Watch GT promete ser o dispositivo que desafiará os amantes da relojoaria tradicional.

A Huawei tem sido pioneira na indústria tecnológica, revolucionando como os utilizadores encaram os smartwatches. Através do conceito de "Moda na Vanguarda", o mais recente membro da família Huawei Watch GT funde a inovação tecnológica característica da série e o luxo inerente à relojoaria tradicional. Desta forma, a marca cria dispositivos requintados para todos os gostos, que irão encantar os apreciadores de smartwacthes e os apaixonados por relógios tradicionais.

Paralelamente ao lançamento dos novos produtos, a Huawei partilhará a sua estratégia global para os próximos dispositivos wearables, com a promessa de revolucionar a indústria. A marca prepara-se para introduzir funcionalidades inovadoras de monitorização de saúde e bem-estar, com características nunca vistas, que proporcionam uma maior precisão na monitorização cardíaca graças à inteligência artificial, e funcionalidades otimizadas de fitness, bem-estar feminino, sono e muito mais.

As novidades que serão apresentadas em Barcelona são o resultado de quase uma década de inovação em wearables. Durante esse tempo, a Huawei investiu em I&D, estabelecendo centros dedicados à saúde e bem-estar em todo o mundo, que permitiram fazer progressos extraordinários, tanto a nível de hardware como de software.

Devido ao compromisso da Huawei com os utilizadores, a marca tem desenvolvido meticulosamente os próprios conhecimentos técnicos, tendo agora alguns dos produtos e serviços mais avançados do mercado.

Além disso, estes anos serviram para a marca recolher e considerar o feedback dos utilizadores, o que resultou em inovações contínuas e úteis para melhor responder às necessidades reais do utilizador. Esta dedicação e progresso são o que distingue a Huawei no mercado e são a garantia de que o próximo evento de lançamento definirá tendências no domínio tecnológico e da moda, solidificando ainda mais a sua liderança neste mercado.