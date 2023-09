Toyota encerra 14 das suas fábricas de automóveis por falta de espaço em disco

Com um volume de negócios anual superior a 250 mil milhões de dólares, a Toyota é um dos três maiores intervenientes no setor automóvel. Contudo, 14 das suas fábricas localizadas no Japão pararam - e o motivo é bastante invulgar.

A multinacional japonesa, que concebe e fabrica todos os tipos de automóveis, tem 12 fábricas no seu país de origem que funcionam todos os dias para satisfazer as necessidades dos clientes. No entanto, a 29 de agosto, aconteceu algo inesperado: as 28 linhas de produção do construtor, distribuídas por 14 edifícios, pararam.

Por outras palavras, todas as fábricas da Toyota no Japão pararam a produção, o que pressionou as entregas de veículos planeadas e abriu a porta a perdas na ordem dos milhões.

Ciberataque à Toyota ou problema na empresa?

Não demorou muito para que o episódio gerasse algumas repercussões. A Toyota lidou com a situação internamente e apenas declarou publicamente que não se tratava de um ciberataque. Com base nisso, algumas pessoas ligadas à empresa que falaram sob condição de anonimato sugeriram uma falha de software.

Os dias passaram e a gigante japonesa finalmente forneceu alguns detalhes. Num comunicado oficial, a Toyota confirma a hipótese que tinha ganho mais força: tratou-se de um problema com origem num dos seus sistemas, mais concretamente uma "avaria" num dos seus servidores que pôde ser resolvida no dia seguinte.

Falta de espaço em disco...

Como explicam, o problema manifestou-se um dia após uma manutenção de rotina. De repente, alguns dos servidores que processam as encomendas de peças apresentaram o erro "falta de espaço em disco" e deixaram de funcionar. Um episódio semelhante afetou também o sistema de cópias de segurança.

Esta situação levou à suspensão das operações de produção da Toyota a nível nacional. Felizmente, o problema foi rapidamente resolvido após a transferência dos sistemas acima mencionados para outros servidores. Isto permitiu que o fabricante de automóveis regressasse às operações normais no Japão no dia seguinte.

A Toyota pediu desculpa a todas as pessoas afetadas. Prometeu também que vai rever todos os seus processos de manutenção e redobrar os esforços para evitar que este cenário se repita. Como podemos ver, até uma das principais marcas de automóveis do mundo pode ficar sem espaço em disco...

