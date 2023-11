Neo Motors é a primeira marca de carros em Marrocos e quer construir elétricos

Não só nas grandes potências são criados carros, e a eletrificação não se concretiza apenas nos países que já pertencem à cena automóvel. A dar provas disso está Marrocos: a primeira marca de automóveis do país começará a dar cartas com modelos a gasolina, mas o objetivo é criar elétricos.

A Neo Motors, primeira marca automóvel 100% marroquina, foi fundada em 2017 pelo atual ministro das comunicações e cultura de Marrocos, tendo reunido apoio governamental. O plano da fabriccante é construir carros elétricos e cotar-se na bolsa de valores do país, por forma a expandir a produção.

A estreia no mercado automóvel será feita com o Neo, um SUV urbano com motor movido a gasolina, tejadilho amovível e um preço inferior a 19.000 euros.

Inicialmente, a Neo Motors irá produzir 3000 unidades por ano do seu novo SUV. Depois, o objetivo é triplicar a sua capacidade em três anos, ao mesmo tempo que introduz novos carros elétricos que deverão ser vendidos não só em Marrocos, mas também na Europa e na China.

Segundo confirmado à Bloomberg pelo CEO, a Neo Motors também está em conversações com o Banco Africano de Desenvolvimento, no sentido de conseguir novas fontes de financiamento.

Sediada em Ain Aouda, perto da capital marroquina Rabat, a Neo Motors, que empregará 580 pessoas, conseguiu um investimento total de 14,24 milhões de euros, a partir de empréstimos e do esforço publicitário do rei Maomé VI de Marrocos.

A Neo Motors tem trabalhado num protótipo de veículo alimentado por hidrogénio, o HUV, desenvolvido pela empresa NamX em colaboração com a Pininfarina.