Tufão ajuda China a bater mais um recorde de produção de energia

A China está a destacar-se em várias frentes e, desta vez, falamos da energia renovável. Graças a um tufão (mas não só), o país bateu um recorde notável em geração de energia eólica.

A província de Fujian, na China, começou a semana com intensas chuvas e ventos, a acompanharem o tufão Haikui - o décimo primeiro do ano. As rajadas entre 18 e 20 metros por segundo perto do núcleo atingiram o sudeste do país, provocando cheias e afetando as pessoas.

Apesar do desastre, a China conseguiu mostrar a sua força noutra frente:

Uma das turbinas eólicas offshore construídas pela Three Gorges Corporation (CTG) e instaladas na central offshore de Zhangpu Liuao, de 400 MW, na costa de Pingtan, em Fujian, alcançou um recorde global de geração de energia num único dia. O mecanismo produziu 384.100 kWh, após 24 horas de operação em potência máxima, sendo isto o suficiente para abastecer quase 170 mil residências.

O jornal South China Morning Post salienta que o recorde foi batido, em grande parte, graças ao impacto do tufão.

China bate recorde de geração de energia eólica detido por empresa dinamarquesa

A marca anterior havia sido alcançada, há poucas semanas, pela empresa dinamarquesa Vestas, com o seu protótipo de turbina eólica offshore V236-15,0 MW.

Em agosto, os responsáveis ​​​​mediram uma potência de cerca de 363 MWh num dia, no centro nacional de testes de Osterild, no norte da Dinamarca.

De facto, a turbina chinesa tem uma capacidade maior do que a da Vestas: 16 MW contra 15 MW.

A turbina eólica chinesa é muito recente. Aliás, a CTG concluiu a sua instalação no início de julho. O operador gabava-se de ter “o maior aerogerador em capacidade” e esperava ativá-lo no curto prazo; operação concretizada no dia 19 de julho, data em que a nova unidade começou a fornecer eletricidade à rede.

Nessa altura, em condições normais de trabalho, cada rotação da turbina eólica poderia gerar cerca de 34 kWh, energia suficiente para cobrir as necessidades elétricas de 36.000 famílias por ano e poupar dezenas de milhares de toneladas de carvão e CO2.

Em tamanho, é colossal: cada uma das suas pás atinge 123 m de comprimento, permitindo-lhes varrer uma área de cerca de 50 mil metros quadrados, e 54 toneladas. O peso combinado da casa de máquinas e do gerador é de cerca de 385 toneladas.

Segundo o South China Morning Post, na sexta-feira, quando o recorde foi atingido, as rajadas do tufão atingiram uma velocidade média de 16,97 metros por segundo, com um máximo de 23,56 m, contribuindo para o recorde da China.

Em destaque, também está o design da turbina eólica da CTG: quando a velocidade do vento ultrapassa os 25 metros por segundo, as turbinas eólicas tradicionais bloqueiam automaticamente as suas pás para evitar sobrecargas, mas o mecanismo da CTG é capaz de ajustar as suas pás em tempo real e continuar a produzir.