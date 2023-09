As marcas de carros elétricos têm estado a crescer a um ritmo elevado, com vendas cada vez mais expressivas e interessantes. A BYD tem mostrado estar na linha da frente desta investida e agora voltou a mostrar números impressionantes de vendas. Agosto voltou a ser um mês em que a marca bateu recordes.

Vendas de carros elétricos não abrandam

O mês de agosto voltou a trazer outro recorde de vendas de carros elétricos para a BYD. Este momento é importante e torna-se o quarto consecutivo da marca. Ainda assim, este crescimento não é tão alto como aconteceu nos anos de 2021 e 2022.

Segundo um relatório da empresa, em agosto, as vendas de automóveis plug-in de passageiros da BYD totalizaram as 274.086 unidades. Aqui estão incluídos 11.515 unidades EV premium do modelo Denza, representando 57,5% a mais do que há um ano. Isso reflete-se na taxa de crescimento mais baixa desde o final de 2020.

In August 2023, we achieved total monthly sales of 274,386 New Energy Vehicles (NEVs). Our commitment to a greener world drives us forward. pic.twitter.com/wvSFgisrN6 — BYD (@BYDCompany) September 1, 2023

BYD volta a bater um novo recorde em agosto

Nos últimos meses, as vendas de carros elétricos a bateria (BEV) ultrapassam as vendas de carros híbridos plug-in (PHEV). No caso dos BEVs, foram vendidas 145.627 unidades no mês passado, enquanto os PHEVs registaram 128.459 unidades. Ambos os números são novos recordes para a BYD.

Resultados de vendas de carros plug-in da BYD:

BEVs : 145.627 (um aumento de 76% ano a ano)

: 145.627 (um aumento de 76% ano a ano) PHEVs : 128.459 (um aumento de 41% ano a ano)

: 128.459 (um aumento de 41% ano a ano) Total: 274.086 (aumento de 57,5% ano a ano)

A BYD também vendeu 300 veículos elétricos comerciais, totalizando 274.386 veículos plug-in no mês passado. Do total, foram exportados cerca de 25.023 plug-ins BYD (um novo recorde mensal).

As of August 2023, BYD has prevented 28,206,369 metric tons of carbon emissions, offsetting 636,772,818 trees worth of CO₂ - the equivalent of planting a forest spanning an area greater than Las Vegas, Nevada.



Driving towards a greener world. #BuildYourDreams pic.twitter.com/5CVMj7tKCd — BYD (@BYDCompany) September 8, 2023

2023 voltará a bater todos os recordes

Até agora, e em 2023, a BYD vendeu mais de 1,78 milhões de carros elétricos plug-in para passageiros, representando 83% a mais do que há um ano.

Vendas de plug-ins BYD acumuladas no ano:

BEVs : 897.220 (aumento de 84% ano a ano)

: 897.220 (aumento de 84% ano a ano) PHEVs : 886.132 (aumento de 82% ano a ano)

: 886.132 (aumento de 82% ano a ano) Total: 1.783.352 (aumento de 83% ano a ano)

Para referência, em 2022, a BYD vendeu mais de 1,85 milhões de carros elétricos plug-in. O número acumulado de carros elétricos plug-in da BYD é agora superior a 5,1 milhões de unidades.

As vendas da BYD em 12 meses já ultrapassaram 2,66 milhões de unidades. Espera-se agora que a empresa avance gradualmente para 300.000 unidades por mês. As vendas em 2023 potencialmente ultrapassarão 3 milhões.