Não é segredo que a Tesla estará a preparar um novo carro, ainda forma muito secreta. Este deverá ser o conhecido e tantas vezes falado carro de 25 mil dólares, acessível e muito interessante. Informações surgidas na biografia de Elon Musk confirmam a sua existência e um pormenor. Terá um design próximo ao da Cybertruck.

Está quase a ser lançado um novo livro sobre a vida de Elon Musk. Esta biografia irá mostrar muito sobre o passado e sobre o presente desta personagem, com momentos chave. Um deles está a ser avançado e foca-se no carro de 25 mil dólares que a Tesla irá criar.

A informação disponível, e que em breve será pública, aponta para que o EV da próxima geração, não se irá parecer com um Modelo 3, como foi inicialmente avançado. Em vez disso, é muito provável que se pareça com a Cybertruck, a pick-up da empresa, e que será lançada em breve.

"Deixe-me ser claro", disse Musk lentamente. "Este veículo deve ser projetado como um robotáxi limpo. Vamos correr esse risco. A culpa é minha se isso vingar. Mas não vamos projetar nenhum tipo de carro anfíbio que seja um carro intermédio. Todos apostamos na autonomia."

Walter Isaacson, o autor da biografia, revelou que Musk queria que este carro elétrico não tivesse volante, pedais e espelhos. O CEO da Tesla supostamente considerou que os robotaxis eram o futuro da empresa e o caminho para esta se tornar ainda maior.

Aparentemente, o designer-chefe de longa data da Tesla, Franz von Holzhausen, e outros conseguiram convencer Musk. Garantem que podem construir tanto o táxi-robô quanto o EV de 25 mil dólares na sua nova plataforma, onde a Cybertruck está assente.

O Tesla de 25 mil dólares está mesmo a chegar, sendo uma certeza. A empresa divulgou as suas estimativas de produção no seu evento Master Plan Parte 3 realizado no verão. Também confirmou que iniciará a produção deste veículo elétrico de próxima geração na sua próxima Gigafactory no México, que a empresa anunciou oficialmente no início deste ano.

Quanto à biografia de Elon Musk, esta deverá chegar no próximo dia 12. A informação e os excertos que foram até agora revelados prometem muito, não apenas sobre a vida do CEO da Tesla, mas também sobre as suas empresas e outros momentos.