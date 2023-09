O mercado dos smartphones está em constante melhoria e desenvolvimento. Em especial no universo Android surgem todos os dias novos modelos com mudanças profundas. A mais recente mostra que já há marcas a preparar algo que parecia impossível: modelos com 32 GB de RAM.

A cada novo modelo, as fabricantes de smartphones procuram aumentar a fasquia do hardware presente nos seus equipamentos. Normalmente a escolha recai sobre o SoC mais recente ou sobre uma quantidade de armazenamento interno maior, ou simplesmente mais rápido.

Claro que a RAM tem sido também um elemento que as marcas procuram melhorar, seguindo os mesmos padrões dos restantes elementos. Ainda assim, esta área parece dar saltos menores, ainda que existam alguns modelos que se destacam. O valor máximo usado atualmente é de 24 GB de RAM.

A informação mais recente, vinda da (re)conhecida fonte Digital Chat Station, deu conta de que há marcas a querer crescer. Sem referirem qual, falou estar a ser preparados modelos com 32 GB de RAM e assim a bater novos recordes.

Este cenário parece ter uma causa lógica e bem identificada. Com a chegada da IA a novos campos, este aumento de RAM deverá ser necessário. O processamento de LLM (Large Language Models) localmente requer volumes muito maiores de memória para ser rápido o suficiente e dar as respostas aos utilizadores.

Este deverá ser, por agora, um cenário limitado à China e aos fabricantes locais, onde é normal surgirem este tipo de avanços. Ainda assim, certamente que num futuro próximo este poderá ser o novo padrão em termos de RAM nos smartphones Android globalmente.

É curioso ver como os smartphones estão já a procurar ultrapassar a RAM que muitos de nós temos nos PCs que usamos diariamente. Esta parece ser uma corrida que acabará por beneficiar os utilizadores, mas que começa a entrar em campos que muitos poderiam considerar desnecessários e até exagerados.