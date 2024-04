Samsung quer lançar uma super aplicação para serviços bancários móveis

A Samsung está, alegadamente, interessada em lançar uma super aplicação para serviços bancários móveis, em colaboração com um grande banco sul-coreano.

O conceito de super aplicação já existe há algum tempo e é autoexplicativo: trata-se de uma app multifuncional, que pode fornecer vários serviços num espaço único, desde pagamentos até mensagens instantâneas. Este tipo de aplicação é mais conveniente e assegura maior agilidade aos consumidores na hora de utilizar os vários serviços, por compilá-los.

Um exemplo de super aplicação é o chinês WeChat, lançado em 2011, na China, pela Tencent.

Samsung quer uma super app para serviços bancários

Agora, a Samsung Financial Networks, uma unidade que pertence às filiais financeiras do Grupo Samsung, estará, alegadamente, interessada em lançar uma super aplicação destinada a serviços bancários móveis, em colaboração com um grande banco sul-coreano.

A aplicação seria baseada na Monimo, uma aplicação de serviços financeiros que a Samsung Financial Networks lançou em abril de 2022. Na Coreia do Sul, esta aplicação oferece funcionalidades como transferências de dinheiro, câmbio de moeda estrangeira, pesquisa e comparação de preços de imóveis e automóveis.

Apesar de ser completa, a Monimo tem tido dificuldade em atrair utilizadores e construir uma base sólida, uma vez que no mercado abundam aplicações semelhantes fornecidas por bancos comerciais e plataformas fintech (finanças + tecnologia). Aliás, enquanto estas acumularam dezenas de milhões de utilizadores, a Monimo só conseguiu atrair alguns milhões de pessoas.

A maioria dos grandes bancos do país já lançou uma super aplicação bancária própria.

Para desenvolver uma super aplicação bancária móvel baseada no Monimo, a Samsung contactou os cinco principais bancos da Coreia do Sul: KB Kookmin, Woori, Shinhan, Hana e K Bank.

Estes já deverão ter feito as suas propostas comerciais e a Samsung já deverá ter escolhido o seu parceiro para esta super aplicação. Quando for conhecido, atualizaremos o artigo.

Uma vez que o Grupo Samsung não tem uma filial bancária, uma super aplicação para serviços bancários móveis dar-lhe-á a oportunidade de competir no setor dos serviços bancários móveis.