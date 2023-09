No evento “Descobre a obra-prima”, onde foram revelados os novos Xiaomi 13T Series, foi também apresentado o novo Xiaomi Watch 2 Pro, alimentado pelo Wear OS da Google e que oferece uma experiência ainda mais inteligente, elegante e eficiente.

Este novo smartwatch combina um desempenho rápido com uma bateria ultra duradoura, um ecrã melhorado e um design que atende às necessidades de saúde e fitness.

Um dos maiores destaques do novo Xiaomi Watch 2 Pro é a sua integração com o conjunto de aplicações populares da Google, incluindo Google Wallet, Google Maps e Google Assistant, além de uma ampla gama de capacidades de rastreamento de saúde e fitness. Esta colaboração eleva ainda mais a conectividade, personalização e produtividade, oferecendo aos utilizadores um novo e elevado nível de conveniência.

O Xiaomi Watch 2 Pro chega equipado com Snapdragon® W5 + Gen 1, garantindo que opera com rapidez e eficiência energética. Os utilizadores podem ainda desfrutar da conectividade LTE do watch, que os mantêm ligados aos seus smartphones, mesmo sem o incómodo de os transportar para todo o lado. L

Os entusiastas do fitness apreciarão a precisão proporcionada pelo GNSS (Global Navigation Satellite Systems) de banda dupla, que garante um acompanhamento preciso da atividade física e do treino.

Com mais de 150 modos desportivos, o Xiaomi Watch 2 Pro oferece uma análise abrangente dos treinos e estatísticas de desempenho. Além disso, fornece informações valiosas sobre a qualidade do sono, ajudando os utilizadores a compreender os seus padrões de sono e a tomar decisões informadas para melhorar o seu bem-estar.

O Xiaomi Watch 2 Pro apresenta um design elegante com uma caixa durável em aço inoxidável, disponível com uma luxuosa bracelete de couro ou uma resistente bracelete de fluororubber.

O seu ecrã AMOLED de alta resolução de 1,43" apresenta uma coroa rotativa e uma tecla de atalho, permitindo aos utilizadores navegar por funções personalizadas e escolher entre mais de 20 mostradores de relógio pré-instalados. Para uma maior personalização, estão disponíveis uma variedade de correias em cores elegantes.

O Xiaomi Watch 2 Pro fica disponível em Portugal brevemente em duas versões: Bluetooth & e-sim [PVPR 329,99€] e Bluetooth [PVPR 279,99€].