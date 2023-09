Atualização do ChatGPT da OpenAI vai dar-lhe olhos, ouvidos e boca

O ChatGPT da OpenAI deu o mote para o surgimento de outros chatbots altamente preparados e competitivos. Se já era impressionante e foi capaz de espoletar o medo em alguns utilizadores, como será, agora, que vai poder "ver, ouvir e falar"?

Apesar da popularidade que explodiu em torno do ChatGPT, ele não foi totalmente pioneiro. Afinal, por cá, pelas nossas casas, carros e smartphones, já andavam assistentes como a Siri e a Alexa, que eram e ainda são frequentemente utilizadas para fornecer informações a partir da Internet e para definir lembretes ou alarmes. Tudo isto, por meio de comandos de voz.

Ora, por saber que a funcionalidade de voz "abre portas a muitas aplicações criativas e centradas na acessibilidade", a OpenAI decidiu integrá-la no seu chatbot.

A partir de uma grande atualização, o ChatGPT conseguirá ter conversas de voz com os utilizadores, bem como interagir por via de imagens. Desta forma, aproximar-se-á das assistentes virtuais de outras empresas.

Conforme explicado pela Reuters, a nova funcionalidade de voz do ChatGPT também pode narrar histórias para adormecer, resolver debates à mesa e falar em voz alta qualquer texto introduzido pelos utilizadores.

Além disso, com o suporte de imagens, os utilizadores vão poder tirar fotografias das coisas que os rodeiam e pedir ao chatbot respostas sobre várias coisas:

Quando estiver em casa, tire fotografias do frigorífico e da despensa para descobrir o que há para o jantar (e faça perguntas de acompanhamento para obter uma receita passo a passo). Depois do jantar, ajude o seu filho com um problema de matemática, tirando uma fotografia, assinalando o conjunto de problemas e pedindo-lhe que partilhe dicas com ambos.

Escreveu a OpenAI no seu blog oficial.

As novas funcionalidades do ChatGPT serão lançadas para os subscritores dos planos Plus e Enterprise durante as próximas duas semanas.