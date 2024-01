Governo e militares da China adquirem chips da Nvidia, mesmo com as proibições dos EUA

As restrições dos Estados Unidos da América limitam fortemente a exportação de alguns chips, como placas gráficas, para a China. No entanto, as mais recentes informações indicam que o governo e os militares chineses estão a conseguir adquirir esses mesmos chips proibidos da Nvidia, mesmo com estas proibições norte-americanas.

China consegue comprar chips da Nvidia, mesmo com as restrições

Segundo as recentes notícias divulgadas pela Reuters, existem alguns órgãos militares chineses, assim como entidades estatais de pesquisa e de Inteligência Artificial e ainda universidades que em 2023 conseguiram comprar alguns lotes de chips da Nvidia que estão atualmente proibidos pelas sanções dos Estados Unidos.

Recordamos que o país de Joe Biden definiu uma lista apertada de produtos restritos de serem exportados para a China, o que levou algumas marcas a criarem modelos adaptados e menos poderosos que cumpram os requisitos exigidos para ser possível essa mesma exportação. Um desses exemplos é o caso da placa gráfica GeForce RTX 4090 D, adaptada do modelo topo de gama das GPUs da Nvidia. O objetivo dos EUA é então impedir o país rival de ter acesso a tecnologia avançada, nomeadamente aquela que está preparada para lidar com sistemas IA.

Contudo, sabe-se agora que a análise da Reuters feita a alguns documentos mostram que dezenas de entidades chinesas compraram ou receberam chips da Nvidia após estas mesmas restrições terem sido implementadas. Entre esses chips, encontram-se os poderosos A100 e H100, dedicados ao setor profissional e cuja exportação para a China e Hong Kong foi proibida em setembro de 2022; assim como os A800 e H800, ligeiramente menos potentes e criados pela Nvidia propositadamente para o mercado chinês, mas que foram também proibidos no território asiático desde o mês de outubro do ano passado.

O negócio com a China é algo que interessa à Nvidia, até porque a empresa liderada por Jensen Huang detinha 90% do mercado chinês de chips IA antes destas proibições.

Segundo a Reuters, nenhuma das entidades chinesas que compraram estes 'chips proibidos' responderam aos pedidos de comentários. O Departamento do Comércio dos EUA também não quis comentar.