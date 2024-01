A Lei de Mercados Digitais da UE mudará muito o cenário das empresas tecnológicas na Europa, onde se inclui a Google, a Apple, a Microsoft e outras. Com a sua entrada em ação já no dia 7 de março, as mudanças vão começar a surgir. Uma das maiores, o sideload de apps no iOS estará já pronta a entrar em serviço e trará algumas novidades.

Apple pronta para o sideload de apps

A União Europeia quer dar uma liberdade muito maior aos programadores e aos utilizadores dos sistemas operativos. Para isso, e para muito mais, criou a Lei de Mercados Digitais, que traz um conjunto de novas regras para as lojas de apps dos sistemas operativos e que se espera sejam vantajosas para os utilizadores.

Desde cedo a Apple sempre se manifestou contra a maioria das alterações, tendo o foco centrado no que toca à possibilidade de instalar apps de fora do seu ecossistema e da App Store. Defende que isso irá abrir a porta a problemas de segurança e colocar em risco os seus utilizadores.

Segundo o que foi agora avançado pelo conhecido Mark Gurman da Bloomberg , espera-se que a Apple lance a atualização que permitirá o sideload para utilizadores do iPhone e do iPad na Europa "nas próximas semanas". Será nesse momento que a empresa irá cumprir com a Lei de Mercados Digitais da UE.

App Store do iOS mudará na Europa

Esta é uma informação importante, mas que parece que não será a único a chegar. Como resultado desta mudança, a App Store será dividida em duas. A Apple terá uma versão dedicada aos países da União Europeia e outra para os utilizadores do iPhone do resto do mundo.

Curiosamente, a Europa não deverá ser a única região onde a Apple terá problemas destes. Outros países, como o Japão, pretendem impor regras à Apple para abrir o iOS e o seu ecossistema para permitir a instalação de apps de fontes externas à Apple e assim dar a todos uma liberdade maior.

O vice-presidente de software da Apple, Craig Federighi, reconheceu no ano passado que a empresa terá que cumprir a legislação na Europa. O prazo dado pela União Europeia para as empresas cumprirem a legislação da Lei de Mercados Digitais é o dia 7 de março e esse momento aproxima-se rapidamente, sendo necessárias ações da Apple nesse sentido.