iPhone da Apple continua a conquistar cada vez mais utilizadores Android

O ecossistema Android é gigante e tem uma enorme expressão por todo o mundo. Contudo, sempre ouvimos falar nos movimentos de troca do Android para o iPhone com maior expressividade que ao contrário e, mais que isso, da permanência subsequente no sistema da Apple.

Um artigo recente da Counterpoint Research revela que os utilizadores do Android que migraram para o iOS, ajudaram a Apple a aumentar a sua participação mercado de smartphones nos Estados Unidos, mesmo com a contração do geral do mercado, nos primeiros meses do ano. Agora, um novo relatório da Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) reforça esta ideia e revela a importância desta migração na última década para a Apple.

Apple continua a conquistar utilizadores fieis

A transição entre sistemas operativos móveis costuma ser encarada como um desafio para os proprietários de smartphones, levando a uma forte fidelidade ao sistema operativo atual. No entanto, nos últimos dois anos, houve um aumento percetível na proporção de novos utilizadores de iPhone, que anteriormente usavam dispositivos Android.

O CIRP analisou os dados de compra do iPhone nos últimos nove anos, levando em consideração os smartphones que os compradores do iPhone possuíam pouco antes de comprar o seu novo iPhone. Concluíram que, de março de 2022 a março de 2023, 15% dos indivíduos que compraram um iPhone indicaram que tinham mudado de um telefone Android, enquanto 83% afirmaram que permaneceram fiéis ao iPhone.

Contudo, a frequência de troca de Android diminuiu nos últimos nove anos. Durante os 12 meses anteriores a março de 2016, a taxa de compradores de iPhone que vieram do universo Android atingiu o seu pico, com 21%. Essa taxa diminuiu constantemente para 10% em março de 2020.

Desde então, houve um aumento gradual, chegando ao valor atual de 15%. A taxa de utilizadores de iPhone que compram consistentemente novos iPhones também aumentou de forma constante, o que revela bem a lealdade dos utilizadores Apple.

Ao contrário do que acontecia há 10 anos, hoje as alternativas ao Android e ao iOS são praticamente inexistentes. A Huawei não entra neste estudo que é relativo aos EUA, ao contrário do que poderia acontecer na Europa, uma vez que a sua HarmonyOS é a escolha de alguns utilizadores.