Pixel 9 volta a aparecer antes do tempo e desta vez numa cor muito diferente [Vídeo]

Estamos a poucos dias de conhecer todas as novidades da Google para o Android. Claro que a nova versão chegará, mas a gigante das pesquisas terá uma novidade no campo dos smartphones. Falamos do Pixel 9, que começa já a surgir em fugas de informação. A mais recente mostrou tudo, inclusive uma cor completamente diferente. Veja o vídeo.

Há já algum tempo que existe a certeza de que a Google prepara um novo smartphone. Falamos do Pixel 9, que a marca deverá revelar já dentro de dias no próximo evento que estará a preparar. Este será a evolução natural desta série, com algumas novidades importantes no campo do design e da IA.

Com tão poucos dias para a sua revelação, é natural que surjam agora as primeiras imagens e informações detalhadas. Isso aconteceu agora, com vídeos a surgirem e que deixam todas as informações disponíveis. Todo o detalhe do Pixel 9 foi visto, ainda que exista a dúvida se é um modelo real ou uma maqueta de exposição.

Pixel 9 is already out in Algeria.

Storage: 256GB

Color : Pink

I'll keep you updated tomorrow morning. pic.twitter.com/0mE1QlCbEg — Hani Mohamed Bioud (@hanibioud) July 1, 2024

Do que é informado, este Pixel 9 revela-se numa nova cor face ao que é o padrão da Google. Este surge em cor-de-rosa e irá ter o nome Peónia. Aparentemente esta unidade terá 256 GB de armazenamento, ao que depois se somará 12 GB de RAM em vez de 8 GB, o que tem sido a norma para o modelo base há algum tempo.

Outra novidade esperada vem alimentar todas as capacidades do Pixel 9. Falamos do Tensor G4, o novo SoC que a Google desenvolveu para os seus smartphones e que deverá elevar ainda mais a fasquia no que toca à integração da IA e da capacidade de processamento.

Another video of the Pixel 9. pic.twitter.com/YqSJQc3hbb — Hani Mohamed Bioud (@hanibioud) July 2, 2024

Sendo o modelo base, fica clara a presença de 2 câmaras fotográficas. A Google prepara um Pixel 9 Pro este ano com três câmaras, com a terceira provavelmente a ser uma lente periscópio 5x. O modelo base do Pixel 9 deverá ter um ecrã de 6,24”, enquanto o Pro terá aproximadamente o mesmo tamanho com 6,34”. Espera-se que a Google renomeie o Pixel maior para “Pro XL” (6,73”).

Como revelámos já, o lançamento oficial da série Pixel 9 acontecerá dentro de um mês, a 13 de agosto. Esse momento acontece muito mais cedo do que o habitual este ano, com os Pixel a chegar normalmente em outubro. Ainda assim, esperam-se muitas novidades e muitas melhorias, quer no Pixel 9, quer no Android 15.