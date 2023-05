Internet: Governo lança campanha “#LerAntesClicarDepois”

Hoje comemora-se o Dia Mundial da Internet. São várias as iniciativas à escala nacional e internacional. O Governo lançou esta campanha nacional para uma Internet segura.

#LerAntesClicarDepois: Veja o vídeo e descarregue a brochura

#LerAntesClicarDepois visa "dar às pessoas as ferramentas" necessárias para que "interiorizem" comportamentos seguros, referiu à Lusa o secretário de Estado da Digitalização e da Modernização Administrativa.

"Aproveitamos simbolicamente o Dia Mundial da Internet, dia 17 de maio, para iniciarmos esta campanha a que podemos ligar a ideia de utilização de Internet de uma forma segura, por isso lançamos um 'hashtag' que nos parece particularmente elucidativo que é #LerAntesClicarDepois e que permite de alguma maneira trazer a todas as pessoas, com mais ou menos literacia digital, um processo muito pedagógico para fomentar comportamentos seguros", afirma Mário Campolargo.

Nos últimos anos, o aumento do número de incidentes de cibersegurança e de cibercrimes e o uso cada vez mais generalizado das tecnologias digitais a nível pessoal e profissional tornam premente a sensibilização constante da população para os cuidados de cibersegurança básicos.

Esta campanha pedagógica e multiplataforma, fruto de um trabalho conjunto com o Conselho Superior de Segurança do Ciberespaço, é composta por uma brochura informativa, cartões com mensagens de alerta e por um kit de vídeos curtos em formato de animação, que tratam temas variados, desde o uso das palavras-passe, as compras online, cyberbullying, até aos cuidados a ter com as redes sociais, passando pelos perigos a considerar em relação aos ataques através de emails, SMS ou telefonemas.

Vejam o vídeo...

Esta campanha terá divulgação nas redes sociais e, além de ter a parceria com a RTP, conta também com o Centro Internet Segura, universidades, municípios, empresas e organismos da Administração Pública para que possa chegar a todas as pessoas independentemente do seu nível de literacia digital, de acordo com o gabinete do governante.