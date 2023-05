Vem aí o Open Source Lisbon Roadshow – 6 de junho de 2023

O Open Source Lisbon tem um novo conceito - Open Source Lisbon Roadshow – que promete a produção de vários eventos intimistas ao longo do ano que irão aprofundar uma temática específica em cada edição.

A primeira será sobre "Observability - Navigating the Insights of Complex Systems". Este novo formato herda a metodologia responsável pelo sucesso das edições anteriores do Open Source Lisbon:

Bizz Talk - Apresentações focadas em casos de Negócio.

Tech Session - Sessões para aprofundar os aspetos técnicos

Hugo Oliveira, Diretor de Marketing na Syone refere que...

Acreditamos que o novo formato do Open Source Lisbon Roadshow oferece uma oportunidade única para profissionais interessados em tecnologia de código aberto, como sempre o fizemos desde 2003 O nosso objetivo é proporcionar aos participantes uma experiência personalizada e envolvente em cada evento, permitindo-lhes conectar-se com colegas e especialistas do setor com interesses semelhantes, e desta vez será sobre observabilidade

Cada encontro do Roadshow será focado num tema específico relacionado à tecnologia de código aberto e à oferta da Syone, oferecendo às empresas participantes a oportunidade de obter conhecimentos com os seus pares e especialistas da indústria.

A Syone reconhece o Open Source Lisbon Roadshow como uma valiosa oportunidade para consolidar a sua liderança em soluções de código aberto em Portugal, ao proporcionar a partilha de conhecimento, elemento fundamental do movimento Open Source.

Open Source Lisbon Roadshow