Huawei revela Watch GT 6 e expande ecossistema com novos smartphones, tablets e auriculares

A Huawei anunciou agora um conjunto de novos produtos inovadores sob o mote "Ride the Wind". O evento colocou em destaque a nova geração de smartwatches, a série HUAWEI Watch GT 6, e introduziu a nova filosofia da marca,"Now Is Yours", reforçando o seu compromisso com a inovação, a criatividade e as gerações mais jovens.

O HUAWEI Watch GT 6 assume o protagonismo, elevando o padrão para wearables desportivos com um design elegante e uma autonomia que pode atingir os 21 dias. Equipado com GPS de alta precisão e o sistema HUAWEI TruSense, o relógio oferece "métricas de saúde e bem-estar rápidas, completas e precisas".

O dispositivo monitoriza mais de 100 modos de desporto, com funcionalidades avançadas para ciclismo, incluindo a sincronização de dados com aplicações como Strava e Komoot, deteção automática de movimento e de quedas com pedidos de SOS automáticos.

A par deste lançamento, a marca apresentou o revolucionário HUAWEI Watch Ultimate 2, o primeiro smartwatch do setor classificado para mergulho a 150 metros com comunicação subaquática, permitindo a "troca de mensagens até 30 metros e o envio de SOS com um toque até 60 metros".

Foi também revelado o HUAWEI Watch D2, agora disponível numa nova cor azul, com avanços significativos na monitorização contínua da pressão arterial para um acompanhamento completo da saúde cardiovascular.

No segmento de smartphones, a série HUAWEI Nova 14 introduz o conceito "Pro Your Portrait". O novo modelo está equipado com uma poderosa câmara Ultra Chroma e um sistema XD Portrait Engine que recria retratos com "textura e profundidade impressionantes, mesmo em ambientes com pouca luz". A câmara frontal de 50 MP, com focagem automática e um zoom especial de 5x, juntamente com funcionalidades de edição com IA, reforçam a aposta na fotografia profissional.

A criatividade e a produtividade foram também endereçadas com o HUAWEI MatePad 12 X PaperMatte Edition, que proporciona uma experiência de visualização confortável com o seu ecrã antirreflexo , e com os versáteis auriculares HUAWEI FreeBuds 7i, que combinam cancelamento de ruído dinâmico e áudio espacial para uma experiência imersiva.

O evento marcou ainda a viragem estratégica da marca com a filosofia "Now Is Yours". E um convite à nova geração de consumidores para construir o futuro em conjunto com a marca, através de uma "tecnologia mais humana, inclusiva e emocional".

Para materializar esta visão, a Huawei lançou a iniciativa global "GoPaint Worldwide Creating Activity 2025", que visa inspirar a expressão criativa dos utilizadores. A empresa reafirma assim o seu compromisso de "usar a inovação como uma linguagem universal" , projetando tecnologia com maior empatia para uma jornada partilhada rumo a um futuro de possibilidades infinitas.