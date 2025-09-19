HUAWEI Watch GT 6 Series chega a Portugal com autonomia até 21 dias e foco no ciclismo

A Huawei apresentou em Paris a sua nova linha de smartwatches, a HUAWEI Watch GT 6 Series, sob o lema "Ride the Wind". A nova geração, que inclui os modelos Pro e Standard, promete redefinir o mercado com uma autonomia de bateria que pode atingir os 21 dias, um GPS mais preciso e um conjunto de funcionalidades inovadoras, especialmente dedicadas aos entusiastas do ciclismo.

Este smartwatch é compatível com os sistemas operativos Android e iOS, a série GT 6 posiciona-se como uma opção robusta para quem procura um dispositivo que alie a monitorização de treinos intensos à gestão do dia a dia, sem comprometer a durabilidade da bateria.

Um dos maiores destaques da série é, sem dúvida, a sua autonomia. Graças a uma nova bateria de alto teor de silício, com uma capacidade 65% superior à da geração anterior, os modelos Pro e Standard de 46 mm alcançam até 21 dias de utilização, enquanto a versão de 41 mm oferece até 14 dias. Esta longevidade garante que o relógio acompanhe o utilizador de forma contínua, seja na rotina diária ou em viagens prolongadas.

No campo do design, a Huawei aposta em materiais de alta qualidade para conferir durabilidade e sofisticação. O modelo HUAWEI Watch GT 6 Pro de 46mm apresenta um corpo em liga de titânio de tipologia aeronáutica e um ecrã de vidro de safira. Este modelo está disponível em três variações: cinzento, castanho e preto.

Já a versão Standard oferece uma gama mais vasta com um total de oito estilos, distribuídos por tamanhos de 46mm e 41mm, com braceletes que vão desde o fluoelastómero ao couro compósito e malha milanesa. Para garantir a visibilidade em qualquer condição, o ecrã atinge um brilho de até 3000 nits, ideal para utilização no exterior sob luz solar direta.

A série estreia funcionalidades avançadas para ciclistas, sendo o primeiro smartwatch a calcular a potência virtual em tempo real. Através de um algoritmo que analisa dados como velocidade, altitude e inclinação, o dispositivo mede a potência de limiar funcional, permitindo ao atleta otimizar o seu treino e evitar a fadiga.

A integração com plataformas como o Strava e o Komoot, bem como a compatibilidade com sensores externos via Bluetooth, reforçam o seu apelo junto desta comunidade. A segurança também foi uma prioridade, com a inclusão de um sistema de deteção automática de quedas que, caso não seja desativado, contacta os serviços de emergência. A navegação foi aprimorada com o Sistema de Posicionamento Sunflower, que oferece um GPS mais preciso e a capacidade de descarregar rotas para utilização offline.

A gestão da saúde e bem-estar é centralizada no Sistema TruSense™, que monitoriza o ritmo cardíaco, a saturação de oxigénio no sangue (SpO2), o ciclo menstrual e a respiração durante o sono. Uma novidade importante é a medição da Variabilidade da Frequência Cardíaca (VFC), uma métrica solicitada por desportistas para analisar a recuperação e a eficiência do treino. A funcionalidade Health Insights fornece ainda resumos diários personalizados com sugestões para melhorar o bem-estar físico e emocional.

Para assinalar o lançamento, a Huawei preparou uma campanha especial. Na compra de um smartwatch da nova série, é oferecido o HUAWEI MultiPass, que dá acesso a serviços exclusivos de parceiros como Komoot e Bikemap, num valor de 189€. Adicionalmente, decorrem descontos diretos de até 50€ nos modelos de 41mm e até 30€ nos de 46mm, válidos até 2 de novembro. Os preços da HUAWEI Watch GT 6 Series começam nos 249,00€ para as versões de 41mm e 46mm, podendo o modelo Pro de titânio atingir os 499,00€.