Huawei revela série Watch Fit 4! Smartwatch de 169 euros que revoluciona o fitness

A Huawei anunciou agora a sua mais recente aposta no mercado de wearables, a série HUAWEI Watch Fit 4. Mantendo o design quadrado característico da linha, os novos smartwatches chegam com a promessa de aliar um desempenho profissional a um design ultrafino, reforçando a filosofia 'Fashion Active' da marca.

Huawei revela série Watch Fit 4

Os novos dispositivos foram concebidos a pensar nos entusiastas de atividades ao ar livre, oferecendo funcionalidades avançadas de fitness e monitorização de saúde. O HUAWEI Watch Fit 4 destaca-se pela sua leveza, com apenas 27 gramas e uma espessura de 9,5 mm, complementado por uma coroa rotativa para um controlo intuitivo.

Já o HUAWEI Watch Fit 4 Pro apresenta um perfil ainda mais fino, com 9,3 mm de espessura e 30,4 gramas. Este modelo Pro é construído com materiais premium, incluindo um ecrã de vidro de safira resistente a riscos, moldura em liga de titânio e corpo em alumínio de qualidade aeronáutica. Ambos os modelos prometem um ecrã vívido mesmo sob luz solar direta, atingindo um brilho máximo de 3.000 nits.

A autonomia é um ponto forte, com a série HUAWEI Watch Fit 4 a oferecer até dez dias de utilização. O carregamento rápido também está presente, demorando 75 minutos para o Watch Fit 4 e 60 minutos para a versão Pro. Compatíveis com dispositivos Android e iOS, os smartwatches suportam notas de voz, respostas rápidas a mensagens e controlo remoto da câmara.

Smartwatch que revoluciona o fitness

No que toca a funcionalidades de fitness, a série introduz um novo barómetro com sensor de pressão atmosférica para um acompanhamento preciso da altitude e suporta sete novos modos desportivos, como montanhismo e ski. O sistema de localização HUAWEI Sunflower de dupla frequência e cinco estrelas garante uma precisão GNSS melhorada em 30%, otimizando o acompanhamento GPS em diversos ambientes.

Enquanto o Watch Fit 4 cobre as necessidades essenciais com mapas offline e navegação de rotas, o Watch Fit 4 Pro eleva a fasquia com mapas de contorno offline, navegação por pontos de verificação e um modo de trail running profissional. Os golfistas beneficiarão do acesso a mais de 15 mil mapas de campos de golfe e medição de distâncias em tempo real no modelo Pro.

A série estreia ainda a monitorização de rotas para desportos aquáticos, abrangendo sete atividades distintas, e o Watch Fit 4 Pro inclui um modo de mergulho livre até 40 metros com métricas em tempo real e alertas de segurança.

A gestão da saúde também foi aprimorada, com a introdução da monitorização da Variabilidade da Frequência Cardíaca (VFC) durante todo o dia e a funcionalidade de Consciencialização da Respiração Durante o Sono. O HUAWEI Watch Fit 4 Pro conta ainda com o sistema HUAWEI TruSense para uma monitorização mais precisa e rápida, além de capacidades integradas de medição de ECG.

O HUAWEI Watch Fit 4 estará disponível por um PVRP de 169,00€, com uma oferta de lançamento que inclui um desconto de 20€ e uma bracelete. O HUAWEI Watch Fit 4 Pro terá um PVRP de 279,00€, com uma oferta de lançamento de 30€ de desconto e uma bracelete.