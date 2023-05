Elon Musk volta a falar sobre teletrabalho: é “moralmente errado” e uma “bullshit”

Elon Musk sempre se mostrou contra o trabalho remoto. Apesar de controverso, estamos perante um dos homens mais poderosos do mundo, com empresas visionárias que estão mesmo a mudar a forma como olhamos para o futuro. Numa nova entrevista, refere-se ao teletrabalho como "bullshit" e algo moralmente errado.

Numa entrevista transmitida pela CNBC, Elon Musk chamou o trabalho remoto de "moralmente errado" e de "bullshit", argumentando que era injusto para com os trabalhadores que não podem trabalhar em casa.

Uma das bandeiras de Elon Musk em relação ao trabalho nas suas empresas sempre foi o de promover o trabalho nos escritórios mesmo em tempo de pandemia. No Twitter, essa decisão, depois da compra, sempre foi muito contestada, mas o magnata diz que não tem vergonha de partilhar o seu desdém pelas políticas de home office. No caso concreto do Twitter diz mesmo que considera que o trabalho à distância era contraproducente.

Acredito muito que as pessoas são mais produtivas quando estão pessoalmente

Na tesla, em junho de 2022, impôs uma política rigorosa de regresso do trabalho retorno ao escritório, alertando os funcionários de que perderiam os seus empregos se se recusassem a fazê-lo. Os funcionários precisariam passar no mínimo 40 horas por semana no escritório; qualquer coisa menos seriam contactados. Na verdade, antes da pandemia as regras para trabalho à distância não eram tão rígidas.

Depois de adquirir o Twitter, Musk estabeleceu a mesma política estrita, ao mesmo tempo em que estava a demitir mais de três quartos da força de trabalho. Durante a entrevista na terça-feira, mostrou-se extremamente animado quando David Faber, da CNBC, mencionou casualmente a política.

"As pessoas deveriam descer do seu cavalo moral com a tolice de trabalhar em casa", disse Musk, "porque eles estão a pedir a todos que não trabalhem em casa enquanto eles trabalham".

Referiu ainda que, como as pessoas que entregam comida e constroem casas não podem trabalhar em casa, os trabalhadores de escritório também não deveriam, chamando a decisão de "confusa" e de uma "questão moral".

"Se você quer trabalhar na Tesla, quer trabalhar na SpaceX, quer trabalhar no Twitter - você precisa ir ao escritório todos os dias", concluiu.

Partilha da mesma ideia que Elon Musk?