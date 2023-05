Xbox revela entradas de Maio no Xbox Game Pass

A Xbox já tem a lista de novos jogos a caminho do Xbox Game Pass neste mês de Maio. A lista é interessante, encabeçada por jogos como FIFA 23. Venham ver...

Maio já vai a meio mas as novidades no reino da Xbox ainda não terminaram. Com efeito, a Xbox acabou de confirmar mais uma fornada de jogos a caminho do serviço Xbox Game Pass.

Assim sendo, para quem tenha uma subscrição válida do serviço Xbox Game Pass, pode começar a pensar em qual ou quais destes jogos quererá começar a jogar gratuitamente.

Lista de jogos

A Xbox acaba de anunciar alguns títulos novos que vão chegar muito em breve ao Xbox Game Pass na Consola, PC e Cloud. Venham conhecer quais são os jogos.

FIFA 23 (EA Play) – Já disponível: Consola e PC

Eastern Exorcist – 18 de maio: Consola e PC

Ghostlore – 18 de maio: Consola

Planet of Lana – 23 de maio: Consola e PC

Cassette Beasts – 25 de maio: Consola

Massive Chalice – 25 de maio: Consola e Cloud

Railway Empire 2 – 25 de maio: Consola, PC e Cloud

Chicory: A Colorful Tale – 30 de maio: Consola e PC

Encabeçada por FIFA 23 (graças ao EA Play) a lista conta ainda com o fantástico e viciante Railway Empire 2, que traz de volta à ribalta toda a estratégia e emoção de criação de um império das ferrovias.

Foram também anunciados os Perks do Xbox Game Pass Ultimate deste mês, que incluem conteúdo de jogo para o FIFA 23 e SMITE x Vshojo.

Desde o início deste mês que está também disponível o convite de Xbox Game Pass para amigos, o que permite aos atuais aderentes do serviço Xbox Game Pass Ultimate e PC Game Pass oferecerem até cinco amigos um teste de 14 dias gratuito para o PC Game Pass.

Tempo de dizer Adeus

Em sentido inverso, existem alguns jogos que deixam também o catálogo do Xbox Game Pass mas que podem adquirir com 20% de desconto:

Europa Universalis (PC)

Evil Genius 2: World Domination (Cloud, Consola e PC)

FIFA 21 (Consola e PC) EA Play

Floppy Knights (Cloud, Consola, e PC)

Lawn Mowing Simulator (Cloud, Consola, e PC)