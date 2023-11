Austrália vai proibir os cigarros eletrónicos para proteger os jovens

São a alternativa moderna aos cigarros comuns e foram, massivamente, adotados. No entanto, em janeiro do próximo ano, a Austrália vai proibir os cigarros eletrónicos.

A medida foi sugerida, em junho, quando o Governo australiano acusou a indústria do tabaco de tentar viciar as novas gerações de adolescentes em nicotina por via de aparelhos eletrónicos. Isto, apesar de, conforme recordado pelo ministro da Saúde, Mark Butler, o cigarro eletrónico ter sido "vendido aos governos como uma forma de ajudar os fumadores de longa data a pararem de fumar".

A proibição dos chamados "vapes" visa, assim, reverter um aumento "perturbador" da utilização entre os jovens.

O orçamento australiano do próximo ano direcionará 737 milhões de dólares para financiar uma série de medidas que procurarão proteger os cidadãos contra os danos causados pelo tabaco e pelos "vapes".

Segundo a Euronews, as medidas complementam o desenvolvimento de uma nova proposta de legislação nacional de controlo do tabaco, anunciada, pela primeira vez, pelo Governo, em novembro do ano passado.

A proibição dos cigarros eletrónicos deverá começar logo no dia 1 de janeiro. Ao longo do ano, serão tomadas outras medidas, no mesmo sentido.

Por sua vez, a Nova Zelândia prepara-se para reverter várias leis antitabaco implementadas pelo anterior Governo. Inclusivamente, o novo executivo está já a ser acusado de querer suportar o corte nos impostos que prometeu com a promoção do tabaco entre os jovens.

