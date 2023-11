WhatsApp traz de volta uma funcionalidade que abandonou há 1 ano

O WhatsApp tem acumulado novidades ao longo dos últimos meses, reforçando o que oferece aos utilizadores. Depois de alguns testes nem todas chegam a um nível de maturidade suficiente, acabando por cair. Uma destas foi agora retomada e está a ser lançada, melhorando como partilhamos imagens e vídeos.

WhatsApp traz de volta uma funcionalidade

Uma das preocupações do WhatsApp tem estado na privacidade e nos dados que os utilizadores partilham. Para além das muitas funcionalidades de segurança, há também uma nova forma de ver os conteúdos apenas uma vez, para garantir que não podem ser replicados ou reencaminhados.

Esta funcionalidade está já disponível nas apps móveis, usada certamente por muitos utilizadores. O que estava indisponível é mesmo a possibilidade de usar esta funcionalidade nas versões dedicadas ao desktop e também à web.

Imagens e vídeos que só podem ser vistas uma vez

A mudança que surge agora vem dar acesso à possibilidade de partilhar imagens e vídeos de uma forma pontual e que pode apenas ser vista uma única vez. Estas só vão poder ser visualizadas uma vez, sendo de imediato eliminadas e não podendo ser recuperadas ou partilhadas com terceiros.

A forma como pode ser usada não foi alterada e mantém a mecânica que temos já nas apps do WhatsApp nos dispositivos móveis. Após anexar a imagem e na interface de edição, os utilizadores têm presente um botão com um 1, que ativa a partilha no modo de visualização única.

Partilhar fica mais simples e controlado

Como dissemos antes, esta não é uma funcionalidade nova, pois já esteve presente há cerca de 1 ano. Na altura o WhatsApp resolveu remover esta funcionalidade, sem ter apresentado uma justificação. Agora, e do que é sabido, está presente nos clientes para Windows, macOS e até Web.

Com desenvolvimentos constantes, o WhatsApp mostra que está a adaptar-se de forma rápida e direta ao que os utilizadores pretendem. São alterações e novas funcionalidades, que eram até esperadas, que rapidamente são adotadas pelos utilizadores.