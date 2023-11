Ministério da Saúde vai adquirir 53 viaturas elétricas da BYD

A mobilidade elétrica tem vindo a ser uma prioridade para vários organismos. De acordo com as mais recentes notícias, a chinesa BYD vai eletrificar a frota do Ministério da Saúde.

Ministério da Saúde adquiriu 53 BYD ATTO 3...

A BYD, fabricante líder mundial de veículos movidos a novas energias (EV e PHEV) e baterias elétricas, vai reforçar a frota do Ministério da Saúde com 53 BYD ATTO 3. O concurso público lançado na segunda metade do ano e mediado pela SPMS (Serviços Partilhados do Ministério da Saúde) terminou com a aquisição de 53 viaturas BYD que serão entregues até dezembro de 2023.

Estas viaturas serão distribuídas de norte a sul do país por várias Unidades Locais de Saúde.

Pedro Cordeiro, COO da BYD Portugal, afirma que...

Este momento é mais um marco na história recente da BYD Portugal. É a materialização do nosso compromisso em fornecer soluções de mobilidade sustentável, impulsionadas pela inovação, para apoiar áreas vitais como a saúde. Estamos orgulhosos por contribuir para um amanhã mais sustentável, unindo tecnologia avançada à nossa visão de responsabilidade. O dia de hoje assinala o nosso empenho em liderar a transformação para uma mobilidade mais consciente e eficiente

Acrescente-se que a BYD, fabricante líder mundial de veículos movidos a novas energias e baterias elétricas, e uma das maiores empresas do mundo na vanguarda da inovação sustentável, reconhecida globalmente pelo seu compromisso no desenvolvimento de tecnologias sustentáveis, chegou a Portugal apenas em meados de maio deste ano e tem, desde então, revolucionado o mercado dos elétricos, com os seus modelos progressistas e a sua identidade.