Desde o primeiro momento que o WhatsApp garante aos utilizadores a possibilidade de fazer backups, sempre muito úteis. No Android, esses estão alojados no armazenamento Google do utilizador e não contam como espaço ocupado. Esse cenário mudará em breve, ao contrário do que muitos esperariam.

Certamente não será do agrado dos utilizadores, mas muito em breve os backups das conversas e dos ficheiros multimédia recebidos vão ter uma mudança no WhatsApp. Na proposta dedicada ao Android estes vão passara a ocupar um espaço bem real e a contar para o espaço ocupado pelo utilizador.

A novidade foi revelada agora pela Google e pelo WhatsApp, sendo por isso algo que deverá ser real e não deverá ser alterado num futuro próximo. Segundo estas duas empresas, a mudança deverá acontecer já a partir de dezembro de 2023.

Este espaço será agregado aos 15 GB de armazenamento gratuito incluídos em cada Conta do Google. A empresa fez questão de revelar que este é "3 vezes mais do que a maioria das plataformas móveis" numa referência clara ao iOS e iCloud.

No entanto, a Google também aponta que a experiência de backups do WhatsApp no ​​​​Android estará alinhada com a forma como estes funcionam em outras plataformas. Esta é uma alteração do que foi definido em 2018, quando os backups do WhatsApp pararam de contar para o armazenamento do Google Drive.

Esta mudança será lançada a partir do próximo mês para utilizadores do WhatsApp Beta e será implementada de forma gradual em todos os utilizadores do WhatsApp Android no primeiro semestre de 2024. A chegada da mudança será dada a conhecer com um alerta apresentado na zona de configurações dos backups, 30 dias antes de ser aplicada.

A solução apresentada pela Google é mesmo a compra de mais armazenamento cloud para a conta do utilizador, o que nem todos querem. Sendo este espaço partilhado por muitos serviços Google, certamente que muitos vão notar esta alteração.