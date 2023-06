A bateria é um dos elementos mais importantes num smartphone e deve por isso ser monitorizada de forma constante. A Google sabe disso e quer agora melhorar a sua oferta no Android, com algumas novidades. Do que sabemos, o Android 14 vai dar ao utilizador muito mais informação sobre a bateria do smartphone.

Todos sabem da vantagem de ter informações detalhadas sobre o estado da bateria num smartphone. Permite acompanhar a vida deste elemento e prever qualquer problema que esteja prestes a chgar. A Apple deu essa capacidade no iOS com o Battery Health e agora há novidade também para o Android 14.

Foi o conhecido Mishaal Rahman revelou que a Google adicionou algumas novas APIs de gestão de bateria ao Android 14 beta. Duas destas são APIs públicas e podem usadas para oferecer informações sobre contagem de ciclos e estado do carregamento. As restantes são APIs do sistema que revelam a data de fabrico, data da primeira utilização e estado de saúde.

I bought a used Pixel 7 Pro recently and thought it was a shame that Google's battery health feature hasn't been released.



It'd be nice to see how many charge cycles it's had or the estimated % of its original capacity. Fortunately, Google's made it possible in Android 14! pic.twitter.com/KXGtLwhJtU — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) June 1, 2023

É também relatado que qualquer app com a permissão BATTERY_STATS pode invocar essas APIs do sistema. Estas estão por agora apenas disponíveis apenas em dispositivos Pixel com Android 14 Beta 2 ou superior. Há quem tenha já aproveitado esta novidade e surge assim a app Batt, que usa essas novas APIs para revelar a integridade da bateria e os ciclos de carga do smartphone.

Há que ter em conta que precisão dos dados que a app disponibiliza não pode ser garantida, pois informa o que as APIs retornam. Essas estatísticas dependem das informações de carga que têm estado a ser recolhidas. Também depende se o HAL suporta ou não esse recurso.

Using that knowledge, developer @narektor whipped up a quick proof-of-concept battery health app that uses these new Android 14 APIs. Their app, Batt, is open source and available to download from GitLab: https://t.co/UunnFpmebq pic.twitter.com/oowJ4TMyIM — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) June 1, 2023

Esperamos que a Google adicione um recurso para vermos a integridade da bateria ao Android 14. Esta deverá chegar na versão estável deste sistema e abrirá a porta a muito mais informação útil.

Ao colocar estes dados na interface do seu sistema, a Google vai garantir aos utilizadores um conforto maior. Estes deixam de precisar de usar apps de terceiros para informar sobre o que está acessível dentro do sistema e de forma mais segura e fidedigna.