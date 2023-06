Helicóptero Ingenuity assustou a NASA: 3 mil milhões a torrar em Marte

O Ingenuity é um helicóptero experimental enviado a Marte como parte da missão Mars 2020 da NASA. Apenas com 49 missões, o equipamento deixou de comunicar. Por algum tempo a agência espacial norte-americana pensou que o tinha perdido. Mas foi só um susto!

A NASA revelou na semana passada que o seu helicóptero Ingenuity, a operar na cratera Jezero, em Marte, perdeu o contacto com a equipa da missão durante seis dias no início de abril.

Seria um eufemismo dizer que a equipa do helicóptero ficou aliviada [ao receber um sinal de vida do dispositivo].

Escreveu Travis Brown, engenheiro chefe da missão.

Segundo a equipa responsável pelo Ingenuity, inicialmente esta falta de comunicação não gerou preocupação. Desde janeiro, quando o inverno começou no hemisfério norte de Marte, o robô voador movido a energia solar apresentou instabilidades no modo de sobrevivência noturno.

Neste estado de economia de bateria, o helicóptero mantém energia suficiente para evitar quedas durante a noite.

Esta instabilidade gerou incerteza entre a equipa da missão sobre o momento em que o Ingenuity voltaria a dar "sinais de vida". Além disso, nesta época, um amontoado de rochas tornou-se um obstáculo entre o helicóptero e o rover Perseverance – parceiros de viagem que comunicam entre si para enviar comandos.

Contudo, o Perseverance continuou locomover-se pela superfície marciana, e a comunicação entre os robôs não voltou ao normal.

[O Ingenuity] não estava em lugar nenhum, a situação começou a gerar algum desconforto.

Escreveu Brown.

Em mais de 700 dias marcianos de missão, a equipa nunca havia experimentado um blackout total das comunicações.

Silêncio que poderia ter custado 3 mil milhões de dólares

O silêncio do Ingenuity começou a 5 de abril e só acabou cerca de 6 dias depois, quando a equipa detetou um sinal vindo do helicóptero durante o que seria a sua janela de ativação – o início das atividades do dia.

Um segundo sinal no dia seguinte confirmou que o helicóptero estava são e salvo.

O Ingenuity fez o seu 50.º voo em Marte no dia seguinte, 13 de abril no calendário terráqueo, e atingiu os 18 metros de altitude, quebrando o seu próprio recorde. O helicóptero voou novamente em 22 de abril, mas permaneceu no solo desde então.

O robô chegou ao Planeta Vermelho em fevereiro de 2021, dentro do Perseverance – que o libertou após encontrar um lugar seguro para o fazer, em abril do mesmo ano.

Enquanto o rover recolhe amostras de rochas e do solo marciano com o objetivo de encontrar evidências de vida passada, o helicóptero capta imagens do planeta e serve como demonstração de tecnologia para futuros veículos voadores.