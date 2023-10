A segurança no Android tem crescido e melhorado, com cada vez mais funcionalidades nesta área. A Google tem criado as soluções necessárias e agora apresentou mais uma. O sistema vai avaliar todas as apps em tempo real e identificar quais as que são potencialmente perigosas para o utilizador e o seu Android.

Sendo o Android um sistema aberto, é natural que os utilizadores aproveitem para instalar apps de qualquer fonte. Isso é uma vantagem, mas, ao mesmo tempo, uma potencial fonte de problemas, visto que facilmente pode entrar software malicioso no sistema.

Até agora, a Google não tinha soluções suficientemente fortes para garantir uma proteção efetiva do Android. Alertava os utilizadores e apenas em casos extremos garantia que as apps eram removidas, não dando assim uma garantia aos utilizadores de estarem realmente protegidos ou até livres de ameaças.

Isso muda agora, com uma novidade que a Google apresentou. Fará evoluir o Google Play Protect e passará a oferecer proteção em tempo real, avaliando todas as apps que forem instaladas no Android pelos utilizadores, mesmo as que estão fora da Play Store.

Até agora, a Google registava apenas os nomes das apps potencialmente maliciosas e era com base nesse parâmetro para garantir os alertas aos utilizadores. A mudança vem na forma de uma análise mais profunda, ao nível do código, para garantir essa proteção necessária.

Ainda que seja algo que será acessível a todos os smartphones Android, a Google quer avaliar a sua solução para que esteja perfeita. Para isso, irá lançar esta novidade apenas no mercado indiano e alargará a novos locais num futuro próximo, ainda sem data definida.

Esta é uma mudança importante e que certamente irá aumentar a segurança do Android. A Google quer assim avaliar todas as apps que forem instaladas para detetar situações de segurança que venham a surgir, colocando-lhes um travão antes de causarem problemas aos utilizadores.