Microsoft prepara novidade para ligar ainda mais o Windows 11 com o Android e iOS

Apesar de estar dedicado ao desktop, o Windows 11 não aprece esquecer os restantes sistemas, em especial os das plataformas móveis. É assim que a integração com o Android está cada vez maior e mais completa e com o iOS poderá recomeçar em breve. Uma novidade surgiu agora e vem mostrar que o Windows 11 poderá ligar-se ainda mais ao Android e iOs.

A Microsoft conseguiu agradar aos utilizadores com as várias mudanças que trouxe ao Windows 11. Agora a gigante do software testa uma nova funcionalidade para quem utiliza o seu sistema para trabalho. A funcionalidade “Continuar do telefone”, descoberta recentemente, permite que os ficheiros sejam transferidos instantaneamente para o seu telefone através da cloud.

Esta novidade é sem qualquer dúvida, uma melhoria e uma nova funcionalidade importante para estes sistemas e a sua integração numa única proposta. Ao ter estes ficheiros acessíveis diretamente no sistema da Microsoft, o utilizador poderá alternar entre plataformas naturalmente, tendo sempre o seu trabalho acessível diretamente.

Here's a description for it:

"This is an executable that provides users with the convenience of resuming their work using the same file on oneDrive that they had been using on another device in the last few minutes while their PC was locked."